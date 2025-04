Laura Fa, obligada a abandonar su puesto en 'Espejo Público' por este motivo: "Qué injusto es"

Hace unas semanas conocimos gracias a Poco Pasa TV que Laura Fa sería otra de las colaboradoras sorpresa de 'La familia de la tele'. Mucho se habló entonces sobre si la periodista tendría que dejar su trabajo en 'Espejo Público' o si compaginaría ambos formatos.

En un principio se habló de que cambiaba Antena 3 por TVE y después que podría compaginarlo. Ahora finalmente, a escasos días de que el nuevo magacín de tarde de La 1 con el equipo de 'Sálvame' arranque con un gran desfile, ha sido la propia Laura Fa la que ha aclarado su futuro profesional.

Así, pese a que la hemos podido seguir viendo en el programa de Antena 3 en los últimos días, Laura Fa ha anunciado en su podcast de 'Las Mamarazzis' que se despide del programa de Susanna Griso casi dos años después de su fichaje cuando se incorporó al programa tras el fin de 'Sálvame' siguiendo los pasos de Gema López y Alonso Caparrós.

"Que se sepa que mi vida va a estar en 'La Familia de la Tele'. Muchas gracias a Antena 3 por este tiempo, a Susanna Griso, Nando Escribano y Alberto Díaz, el director. He sido super feliz este tiempo en 'Espejo Público', pero llegan nuevos proyectos, la vida de la titiritera es así. Sube una carroza y un programa en el que me apetece subirme, con compañeros con las que he estado mucho tiempo", explica la periodista en el podcast junto a su compañera y amiga Lorena Vázquez.

Asimismo, Laura Fa deja claro el motivo por el que no ha dudado ni un segundo en incorporarse a 'La familia de la tele'. "Con Óscar Cornejo, que fue quien me llamó y quien me puso en Madrid hace muchísimos años. Cuando me llama tengo que ir, no puedo hacer otra cosa. No tengo capacidad para saber si será bueno, malo o regular, siempre pienso que será bueno cualquier cosa que me proponga", recalca.

Por otro lado Laura Fa no ha dudado en mostrar su felicidad por volver a trabajar con los que fueron sus compañeros en 'Sálvame'. "Me hace muchísima ilusión volverme a encontrar con algunos compañeros. Pero con todos no me hace la misma ilusión, así es la vida", reconoce sin querer dar nombres. Aunque no hay que olvidar que la periodista tuvo sus grandes desencuentros con Kiko Matamoros.

La queja de Laura Fa ante su incompatibilidad en Atresmedia

Laura Fa en 'Espejo Público'.

Además, Laura Fa ha querido ser clara en decir que si deja Antena 3 es porque no puede compaginar ambos trabajos. "He visto mucho el titular de si compaginará o no compaginará. Que fácil es para algunos compaginar la tele y que difícil para otros. Que injusto para algunos de nosotros, que ganamos muchísimo menos que otra gente, y estamos obligados a no poder compaginar, pero estamos acostumbradísimas", señalaba.

"No sé cuál es la explicación para la gente que somos periodistas del corazón, que no quieren. A lo mejor con los personajes es más fácil hacerlo", sentenciaba poniendo como ejemplo el caso de Chenoa que debuta este miércoles con 'The Floor' en TVE mientras sigue de jurado en 'Tu cara me suena' o colaboradores como José Manuel Parada y Valeria Vegas que están a la vez en 'Y ahora Sonsoles' y en 'D Corazón' en TVE.