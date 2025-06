TVE aclara que pasará con Melody en el Orgullo LGTBIQ+ 2025 y si estará en la carroza tras la polémica de Eurovisión

El próximo sábado 5 de julio se celebra la manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid y la posterior cabalgata de carrozas, que será retransmitida por La 1 y La 2 en el especial 'Saca tu orgullo' que conducirán Aitor Albizua y Eva Soriano. Un año más, TVE contará con su propia carroza dedicada al Benidorm Fest y Eurovisión y la gran incógnita sobre la presencia de Melody tras la polémica surgida tras su última rueda de prensa ha sido resuelta.

Así, durante la presentación de la cobertura y la programación especial del Orgullo LGTBIQ+, María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación, ha aclarado la duda sobre la participación de Melody en la carroza tras la pregunta de El Televisero.

"Evidentemente, estará. Es la carroza de Eurovisión y del Benidorm Fest. Y, además, habrá muchos concursantes y caras de la cadena. Así que va a ser una carroza muy especial y muy divertida", aseguraba María Eizaguirre dejando claro que salvo sorpresa, Melody si estará en la carroza de TVE.

🔴 ÚLTIMA HORA:



Melody SÍ estará en la carroza de RTVE del Orgullo de Madrid 2025, confirma María Eizaguirre



"Va a ser una carroza muy especial y muy divertida"



📲 Todos los detalles en https://t.co/XuiU6I3dyL pic.twitter.com/Hnq8FdwplD — El Televisero (@eltelevisero) June 30, 2025

Cabe recordar que según las bases del Benidorm Fest 2025, Melody tiene por contrato participar en algunas actividades posteriores a Eurovisión como es el caso del Orgullo LGTBIQ+ y la carroza de TVE. Tal y como especifica el documento que publicó la cadena pública, RTVE se hará cargo de los gastos y abonará un caché a la artista en las condiciones acordadas.

En este sentido, Melody volverá a coincidir con sus compañeros del Benidorm Fest 2025 y a participar en un evento organizado por RTVE desde la famosa rueda de prensa en la que no dudó en cargar contra todos y arremetió contra David Broncano y 'La Revuelta' y que derivó en su posterior visita a 'El Hormiguero'.

Melody no cantará en el Orgullo de Madrid aunque si en "fiestas privadas"

Por otro lado, durante la presentación, miembros de la organización del MADO han aclarado también por qué Melody no forma parte de ninguna de las agendas de conciertos previstas para estos días ni en la fiesta del PrideVision en la que participarán rostros del Benidorm Fest 2025 ni en el concierto del domingo en homenaje a los 20 años del matrimonio igualitario que conducirán Ruth Lorenzo e Inés Hernand y que se emitirá en directo a través de La 2.

"Melody estará, pero en fiestas privadas", recalcaban de primeras. "En su día, se le ofreció la posibilidad de participar en los escenarios principales y nos dijeron que no. Entonces, su presencia en el MADO será, pero no en los escenarios principales", aclaraban desde la organización del Orgullo de Madrid.

Asimismo, han dejado claro que su no presencia no tiene nada que ver con la polémica posterior a Eurovisión, sino que ya desde antes estaba cerrado que no participaría en los conciertos públicos. "No es algo que haya surgido ahora, estaba ya hablado antes de Eurovisión", sentenciaban.