Melody le deja este recado a TVE, en la rueda de prensa de TVE, y fija su condición para volver a Eurovisión

Melody compareció finalmente ante los medios de comunicación este lunes en la rueda de prensa celebrada por RTVE para esclarecer todas las dudas tras su paso por Eurovisión 2025. Más de una semana después de la gran final en Basilea, la intérprete se sinceró ante los medios sobre los principales errores de la puesta en escena de 'Esa diva', llegando a señalar a la delegación de Televisión Española por tomar el control de la propuesta tras el Benidorm Fest.

Tras más de una semana de especulación, la sevillana reapareció ante los medios "agradecida y feliz" por su experiencia en el festival, y lista para sincerarse sobre qué habría cambiado de su propuesta. "Voy a hablar como artista, porque hay otra parte en la que todos tenéis una opinión y no es mi parcela, lo mio es el arte. Estoy muy contenta con mi actuación, creo que todo es mejorable", comenzó aclarando la intérprete.

Melody se pronuncia alto y claro sobre su puesto en Eurovisión: "Hay cosas que no tienen que ver con la música y el arte"

"Por ejemplo, la puesta en escena creo que está muy bien pero yo personalmente hubiese podido hacer una mucho más potente. Porque yo doy para crear lo que queráis", explicó Melody, que señalaría inmediatamente a los responsables detrás de no haber podido explotar todo su potencial en Basilea. "Pero hay que dejar claro que una vez que gané el Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTVE y ellos también deciden qué es lo que quieren", subrayó la cantante.

"Podría haberse hecho una puesta en escena más potente, pero la candidatura pasa a ser parte de RTVE"



"Hay otros temas que no tienen que ver con la música que han influido en el puesto"#LaFamilia26M pic.twitter.com/P7meqd5KZy — CRAZY REALITIE 🍷🤎🔥👑 (@CrazyRealitie) May 26, 2025

Y aunque subrayó su satisfacción por el producto final que mostraron en el certamen, la de Dos Hermanas insistió en que ella habría hecho las cosas de una manera distinta. "Yo podría haber hecho algo todavía más impactante. Pero eso no es solo un motivo para obtener esa puntuación", sentenció la representante, impugnando los 37 puntos que la situaron en el antepenúltimo puesto del ranking al final de la noche.

"Yo creo que hay otras cosas que no tienen nada que ver con la música y con el arte, y por eso no tengo que pronunciarme al respecto", esgrimió Melody, haciendo referencia a las injerencias políticas que en ocasiones salpican el panel de ganadores del concurso. Y aunque rechazó pronunciarse directamente sobre la postura de RTVE con Israel, hizo su guiño personal a la situación en Palestina pidiendo la paz y la resolución de conflictos como meta global.

"Volvería con otras condiciones"

Más tarde, la reportera de 'La familia de la tele' Marta Riesco no se cortó en preguntarle si repetiría experiencia. "Mañana no podría ir, ni pasado. Porque me tengo que recuperar, que se me han gastado las pilas", bromeó la cantante entre risas antes de sincerarse sobre si daría otra oportunidad al gran público eurofan. "Si volviese, tengo algo muy importante que yo creo que para un artista es lo más importante del mundo, que es obtener el cariño y el calor del público. Para mí ese es mi mayor galardón", aseguró la sevillana.

"Volvería por el público, porque me encanta el arte y la música. Pero tendría que ser con otras condiciones", terminó sentenciando, tal vez haciendo referencia a que, de volver a alistarse a la aventura, tendría que tener un mayor control sobre la propuesta final, más allá de las imposiciones de RTVE y la delegación de Eurovisión.