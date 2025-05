El Gran Wyoming atiza a Melody en 'El Intermedio' por lo que rechaza responder en su rueda de prensa: "Solo le preocupa…"

Melody celebró este lunes su esperada rueda de prensa después de Eurovisión para responder sin tapujos a todas las cuestiones. Sin embargo, decidió ser prudente a la hora de pronunciarse sobre el trasfondo político que ha marcado esta edición con la polémica protagonizada por Israel. Y el Gran Wyoming no tardó en sentenciar su respuesta desde 'El Intermedio'.

Durante el encuentro con los medios celebrado este lunes por RTVE, la representante de España en Eurovisión evitó opinar sobre si su resultado en e festiva se había visto salpicado por motivos políticos. "Yo no soy político, soy artista y soy cantante. Eso que lo aclaren y lo hablen los políticos, porque para eso se dedican a eso. Yo lo único en lo que tengo debate es cuál va a ser mi próximo single", explicó la intérprete.

Una respuesta que hizo bastante ruido en 'El Intermedio', que no tardó en repasar sus declaraciones este lunes. "Claro que sí, a Melody solo le preocupa su nuevo single, que podría llevar por título 'Diva-gando' para no contestar a esa pregunta que le estaban haciendo", esgrimió el Gran Wyoming con sorna, condenando la vaga respuesta de la representante al no pronunciarse sobre Israel, Palestina o el mensaje de RTVE al inicio de la retransmisión.

"Esta era la comparecencia más esperada de los últimos tiempos, bueno, desde la fumata blanca del Papa. Que al fin y al cabo no era muy distinta, los dos necesitaban un milagro para ganar", añadió el conductor de 'El Intermedio' con sorna, que presentaría entonces a su audiencia la solución para conseguir que la intérprete de 'Esa diva' contestase a las preguntas más comprometidas.

Así, el Gran Wyoming dio la bienvenida a Cristina Gallego caracterizada como Melody en Eurovisión. "El caso es que como la hemos visto un poco huidiza hoy la hemos traído a 'El Intermedio' para hacerle todas las preguntas que no ha respondido en su rueda de prensa", explicó el presentador de La Sexta, que comenzó entonces con el interrogatorio.

"¿Crees que todo es culpa de Perro Sánchez?", preguntó el comunicador entre risas. "Mira, yo soy una artista internacional, reconocida mundialmente y también una diva valiente y poderosa, pero es que yo no sé nada de política, ni de zoología. Así que a mi del perro no me preguntes, pero de gorilas yo lo sé todo", resolvió la actriz comenzando a interpretar el conocido tema de la sevillana.