Melody usa el altavoz de su rueda de prensa en RTVE para vetar a 'La Revuelta' y les exige unas disculpas

Tras una semana en la que ha sido noticia por su desaparición tras la final de Eurovisión, Melody reaparecía por fin ante los medios para responder a todo lo que se ha dicho de ella en estos últimos días. Y la artista no ha tenido reparos en cuestionar incluso a 'La Revuelta' de David Broncano por lo que dijeron de ella.

Nada más sentarse, Melody era clara y rotunda sobre el motivo de su desaparición y todo lo que se ha dicho sobre su plantón a TVE y a la prensa. "Tenía muchas ganas de que llegase este momento, ha sido un momento que me sorprende muchísimo la que se ha liado y la expectación tan grande que tiene que yo llegue a España. Algo muy bueno ha pasado para que haya esta expectación, me siento bien y tranquila", empezaba diciendo.

"Quiero dar las gracias a toda España y a todo el mundo en Latinoamérica y en Europa y a mí país que se ha volcado conmigo de una manera increíble. ESA DIVA ha conseguido que España se una más y que todos vayamos a una a través de la música y el arte que es algo que nos hace mejores. Quiero dar las gracias a todas las familias y a todos los niños que cantan la canción, gracias España y gracias al mundo por ese amor, cariño y apoyo que he tenido. El día que me vaya de este mundo me lo voy a llevar, no hay galardón más grande para un artista que el cariño del público y yo lo tengo", proseguía diciendo Melody mostrándose muy agradecida al apoyo que ha recibido.

La réplica de Melody a la polémica con Israel en Eurovisión

Tras ello, Melody ha dejado claro que antes de la gran final pidió un tiempo para ella y que por tanto ella no plantó a nadie como denunció David Broncano. "A mí me gusta hablar con claridad, amor y cariño, no busco polémica, yo busco el arte. Me gusta alegrar a la gente y sacarle una sonrisa a través de mi música. Mi talante siempre ha sido bueno y positivo aunque eso no significa que yo no haya llorado, porque todo no ha sido de rosas. Antes de terminar Eurovisión le pedí a Ferrán que yo necesitaba unos días de descanso porque estaba muy agotada y necesitaba ver a mi hijo y estar con mi familia porque Eurovisión son muchos meses de dedicación que yo he puesto como prioridad porque yo di mi palabra a España de que iba a darlo todo", defendía.

"Me ha sorprendido mucho que se ha creado un revuelo total y muchas especulaciones cuando yo no he hablado nada. Se habla mucho de la conciliación laboral y como madre y mujer me sorprende que no se entendiese que necesitaba tener unos días tranquilos en casa con mi bebé, llenarme de energía y volver. Se han dicho muchas cosas que no son verdad y que yo eché a gente del camerino, yo no soy así, y nunca lo seré. Como persona no me permito tratar a mis compañeros como yo no quiero que me traten a mí. RTVE tiene muy claro y a día de hoy más, la calidad de artista y persona que soy. Se ha hablado de un viaje que tenía y de personas que ya no están en el mundo y no me parece bien. No todo vale por dinero y audiencia, hay que respetar al artista. Yo no he faltado a ningún evento ni a ninguna entrevista, está de más decir algo que no es cierto.

Asimismo, Melody ha dejado claro que no quería entrar en polémicas políticas por lo sucedido con Israel. "Y para terminar quería comentar que para mí lo más importante profesionalmente hablando es la música, el arte y respetar el espíritu de paz con el que nació Eurovisión que era unir a los pueblos a través de la múisica. Hay cosas que se salen del ámnbito artístico de lo que no sé y de lo que no sé no voy a hablar. Ojalá haya amor y paz y esos conflictos que hay en muchos lugares del mundo se acabasen. Nos merecemos vivir en un mundo donde podamos disfrutar de la vida. Los derechos de las personas están por encima de todo. Amo el arte, amo la paz y amo el amor", sentenciaba.

Melody contesta a Broncano y le pone un veto a 'La Revuelta'

Pero era después cuando Melody se pronunciaba alto y claro contra algunos medios de comunicación y sobre todo contra 'La Revuelta' de Broncano por la burla que hicieron de ella. "Como hablar es gratis me ha dolido algo que compañeros de otras cadenas o de la misma cadena han hecho comentarios despectivos hacia mi persona y mi actuación", aseveraba.

"Por encima de todo está la salud mental y ha habido algún programa de televisión en el que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y mi hijo y que necesitase tiempo, no me parece. No me gusta de la doble moral de que se hable de la salud mental, yo pida un descanso y que se haga burla o risa de mí diciendo que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome. Yo soy más humorista que cualquier humorista porque me encanta el cachondeo pero la salud mental no es para hacer humor. Cada uno luchamos con nuestra mochilita y eso hay que respetarlo y no hay que burlarse de un número ni del puesto porque yo no me meto en las audiencias de cada uno, yo respeto mucho a cada una de las personas y me parece de muy mal sabor de boca que lleguen a reírse del propio canal y del propio artista que ha hecho que España entera se una por amor al arte", soltaba Melody.

“Se habla mucho de la salud mental... Algún compañero de la misma cadena habló despectivamente.

Me parece muy mal desde que el propio canal dijesen que bajaba la persianas...”



Después, cuando la prensa le preguntaba a Melody si va a ir a 'La Revuelta' tras lo que hicieron con ella la artista ha sido contundente. "Ahora mismo no, voy a ir a los programas que a mí se me respete y me de mi sitio como artista. Siempre estoy abierta a unas disculpas, porque yo como persona entiendo que todos nos podemos equivocar, yo la primera, pero eso tiene que llegar", sentenciaba.