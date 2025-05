RTVE emite un comunicado urgente para desmentir a Melody tras sus afirmaciones en la rueda de prensa

Melody ha dado la cara este lunes en una rueda de prensa en RTVE tras el revuelo generado por su desaparición. Y lo ha hecho sin hacer ninguna autocrítica tras quedar en el puesto 24 de 26 y cargando contra RTVE y 'La Revuelta' de Broncano. Además, se ha negado entrar en la polémica política por la participación de Israel y el televoto así como el mensaje que emitió TVE justo antes de Eurovisión condenando el genocidio contra Palestina.

"Hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico y que yo no sé. Y de lo que desconozco, no voy a hablar", empezaba advirtiendo en la rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero. "Sí lo voy a hacer sobre el arte. Lo que sí quiero dejar claro y lo que más deseo en el mundo es que haya amor y paz. Ojalá esos conflictos, que hay muchos en lugares del mundo, se acabasen", proseguía diciendo.

"No deberían existir. Nos merecemos vivir en un mundo lleno de amor y que todos disfrutemos de la vida. Ese es mi rol como artista. Los derechos de las personas están por encima de todo. Todos merecemos estar tranquilos", proseguía diciendo la artista.

RTVE desmiente a Melody tras decir que no puede hablar en política "por contrato"

Tras ello, Melody argumentaba que a ella no le tocaba entrar en política. "En lo referente a la política, no voy a pronunciarme. No lo hago porque no soy político, sino artista y cantante. Eso que lo aclaren y lo hablen los políticos, que para eso están y se dedican a eso. Yo en lo único que tengo debate es cuál va a ser mi siguiente single", defendía.

"Ya que me preguntáis eso. Además de que yo no me voy a meter en temas políticos. Una vez que yo hice el Benidorm Fest, se me exige por contrato no hacer comentarios políticos", terminaba diciendo Melody asegurando que no podía entrar en política por un contrato firmado con RTVE.

Después del revuelo que han generado estas palabras de Melody en la rueda de prensa, RTVE ha lanzado un comunicado desmintiendo las declaraciones de la sevillana. "RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos. Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben incluir contenido político", defienden desde el ente público.