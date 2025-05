María Patiño echa por tierra una de las mayores quejas de Melody tras su polémica eurovisiva: "Ha sido injusta"

Melody acudió a la rueda de prensa de RTVE este lunes dispuesta a aclarar toda la polémica tras su paso por Eurovisión, y no dudó en señalar lo que más le ha molestado de estos días. Así, la intérprete cargó contra 'La Revuelta' y otros programas y medios de comunicación por titulares de su vida privada sacados de contexto. Y desde 'La familia de la tele', María Patiño terminó revolviéndose contra las palabras de la cantante.

"Ha habido algún programa de televisión que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa con mi familia y mi hijo", subrayó molesta la representante de España en Eurovisión, haciendo referencia a los comentarios de David Broncano el pasado lunes en 'La Revuelta' tras anunciar que la sevillana había cancelado su visita. "No me parece porque he visto que han hablado mucho de la salud mental y no me gusta esa doble moral", añadió Melody.

María Patiño para los pies a Melody con su ataque a los medios de comunicación: "No es necesario señalar"

Tras insistir en que se trataba de un programa de la propia cadena, condenó también algunos titulares sobre una supuesta crisis matrimonial, lamentando la injerencia en su vida privada. "En este programa se negó desde el primer momento que ella no había hecho ningún gesto de desprecio en ningún momento tras su actuación, la presentadora que soy yo lo desmintió", comenzó aclarando María Patiño nada más escuchar las quejas de la de Dos Hermanas.

Así, la presentadora de 'La familia de la tele' se mostró visiblemente molesta por la generalización que Melody hizo sobre los medios de comunicación, poniendo en valor la cobertura de calidad que el recién estrenado espacio de La 1 había llevado a cabo tras su desaparición. "No es necesario señalar y esparcir", esgrimió la periodista.

"Aquí jamás se ha hecho referencia a que no tiene derecho a descansar, ni la necesidad de descansar", sentenció María Patiño, ignorando que ese reproche iba directamente dirigido a David Broncano y su equipo. "Creo que ha sido injusta, ha señalado a todo el mundo y han sido dos medios", terminó señalando la comunicadora.

"Ella sabe que la prensa ha hablado muy bien de ella"

Fue entonces cuando Belén Esteban trató de tranquilizarla, sin querer poner el foco en quién era realmente el blanco de esa contundente queja. "Ella sabe que hay prensa que ha hablado muy bien de ella", aseguró la de Paracuellos. A su vez, la presentadora aseguró que la de Dos Hermanas había hecho referencia a la portada de una revista de la semana pasada, que en su titular anunció los problemas de la pareja.