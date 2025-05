Kiko Jiménez habla claro y en exclusiva de lo que falla con 'La Familia de la Tele' en TVE: "Necesitan a Mediaset"

La llegada de 'La Familia de la Tele' a RTVE no ha sido tan buena como se esperaba, en términos de audiencia. Cuando el programa que presenta María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua está a punto de comenzar su cuarta semana de emisión, el magazine se mantiene en cifras de audiencia en torno al 6-7% de cuota de pantalla. Unos datos muy difíciles para la cadena pública, después de ser la última opción de la franja en alguna que otra ocasión, tras Antena 3, laSexta, Cuatro y Telecinco.

También es cierto que 'La Familia de la Tele' ha conseguido ser líder en target comercial y en público joven en numerosas ocasiones, lo que demuestra la confianza de parte del público en el formato de La Osa Producciones. A su vez, durante la última semana, 'TardeAR', en Telecinco, y 'La Familia de la Tele', en La 1, han mantenido una estricta igualdad. Y por último, la buena noticia de la llegada del universo "Sálvame" a La 1 ha sido el efecto que ha tenido en las series diarias, 'La Promesa' y 'Valle Salvaje', que han visto incrementada su audiencia de manera considerable, al retrasar su horario.

De todo ello y más hemos hablado en exclusiva con Kiko Jiménez, colaborador estrella de Telecinco y pareja de Sofía Suescun. El jiennense ha acudido en compañía de Sofía a Desalia 2025, el festival que organiza Ron Barceló cada año, y en el que también ha estado presente El Televisero, en esta ocasión en PortAventura World. Allí, hemos preguntado a Kiko Jiménez por las audiencias de 'La Familia de la Tele', por 'Supervivientes' y por el regreso de Antonio David Flores a la televisión.

Kiko Jiménez, ¿qué te trae por Desalia 2025?

KIKO - ¿Qué me va a traer? La fiesta y la gente buena.

¿Cómo estás viendo ahora mismo la actualidad televisiva, con la llegada de 'La familia de la tele' a RTVE? Parece que las audiencias no los están respaldando por ahora. ¿Cómo lo analizas tú?

KIKO - Me da pena porque tenían esperanza en ello. Han trabajado para estar ahí, se lo han currado y me da pena por un lado. Por otro lado, yo creo que ese no es su lugar. Ahí no están cómodos, no son libres, no son ellos. Yo creo que ellos necesitan a Mediaset y también Mediaset los puede necesitar a ellos. Yo no soy quién para decir nada, pero a mí me gustaría verlos volver y que se nutrieran del ecosistema que nos gusta, el salseo de Mediaset. Yo creo que ahí les iría mejor seguro.

Está en el aire la posibilidad de que haya una entrevista a Antonio David y que vuelva a Telecinco. ¿Tú esto cómo lo analizas? ¿Crees que es posible?

KIKO - Si les acaba de denunciar, ha puesto una demanda.

Bárbara Rey también denunció. ¿Un poco como estrategia?

KIKO - Como estrategia para volver, sí. No sé, no cobrará suficiente con los Bizum que le dan.

¿Tú le ves capaz o no?

KIKO - Por supuesto que sí, claro. Está en su derecho. Que vuelva y que hable. Claro que sí.

En cuanto a 'Supervivientes'. ¿Quiénes son para ti tus tres finalistas?

KIKO - Yo creo que va a ser finalista Anita… Montoya. No, Montoya igual se va. Yo creo que se va. Pero si no, Anita, Pelayo también puede ser y Makoke. Los veo a los tres en el podio.

¿Por quién apostarías tú para ganar?

KIKO - Eso ya es más chungo. Si Anita lo deja con Montoya, Anita ganadora. Si Anita sigue con Montoya, Anita al hoyo.

No te cae muy bien Montoya

KIKO - No es que no me caiga, es que creo que está cayendo fatal a todo el mundo. A mí el primer día me caía mal y creo que le está cayendo mal a todo el mundo.

Hay gente que dice que se lo ha comido el personaje. ¿Tú opinas igual?

KIKO - Un poco. Se está pasando ya de rosca, de frenada, es muy pesado. Es muy intenso. Y él no sabe que aquí fuera está cayendo mal y está perdiendo seguidores. Si él lo supiera, igual yo creo que frenaba un poco.

Es verdad, porque había perdido…

KIKO - Creo que 50.000 o 60.000 seguidores ya. Claro, pero eso él, como no lo sabe él, se cree que sigue gustando ese rollo que lleva de pasado de rosca. Ya está cayendo gordo.