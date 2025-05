A Sonsoles Ónega se le tuerce el gesto con el 'guantazo' de Melody desde TVE: "Lo que le gusta es..."

Tras una semana en silencio después de la final de Eurovisión y tras el revuelo generado precisamente por esta desaparición, Melody daba este lunes su esperada rueda de prensa que se ha emitido en directo en La 1 en 'La familia de la tele' pero también en 'Tardear' en Telecinco y en el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3 o 'Todo es mentira' en Cuatro.

En su reaparición, Melody no se ha reprimido y ha cargado duramente contra David Broncano y 'La Revuelta' por lo que dijeron de ella. Pero tampoco se ha contenido en cuestionar a otros programas como 'Y ahora Sonsoles' cuando su reportero tomaba la palabra en la rueda de prensa.

"Buenas tardes Melody, estamos en directo en Antena 3 en el programa de Sonsoles, enhorabuena por esa actuación. Has dicho que si volverías al festival con otras condiciones. ¿Con lo que has sabido a día de hoy cuáles serían esas condiciones y tienes miedo al estigma de quedar antepenúltima y te puede afectar negativamente a tu carrera?", le cuestionaba el reportero de Sonsoles Ónega.

A lo que Melody era clara. "Las condiciones yo creo que eso son cosas que se tienen que hablar internamente, no aquí, porque yo soy una profesional. Y no me preocupa porque mi trabajo ha estado sublime. Un artista que va a Eurovisión lo que se tiene que preocupar es de hacer un buen trabajo. Obviamente y voy a ser sincera, si me hubiese salido un gallo se me hubiese juzgado, me hubiesen ido al cuello, pero como Melody lo hizo cañón no se puede decir nada. No tengo miedo a nada. Lo que quiero en la vida es que mi gente tenga salud y seguir trabajando. Eurovisión ya pasa a un segundo plano", respondía.

El dardo de Melody a Sonsoles Ónega y la reacción de la presentadora

"Y luego para Sonsoles, que le encanta a ella erre que erre, ay mi Sonsoles que le gusta, yo vengo de haber sido una artista infantil, mi primer disco fue 'De pata negra' que vendí muchos y millones de discos", soltaba Melody. "Sin comérmelo ni bebérmelo", se escuchaba decir a la propia Sonsoles Ónega a la que le cambiaba la cara al escuchar la crítica de la cantante.

"Aquí en España no estamos acostumbrados a tener un artista que sea infantil, que luego evolucione y que tenga éxito. Yo el año pasado, el anterior, vengo trabajando más que cuando empecé con mi primer disco, con eso lo digo todo. Y también aclaro a la gente que cree que ahora me voy a hacer millonaria y que antes no tenía ni un duro porque eso no es verdad, somos trabajadores y chimpum, el millón de euros todavía no me ha llegado. Pero no tengo miedo a nada porque soy una curranta", concluía Melody.

Tras ello, Sonsoles Ónega reaccionaba y respondía a las palabras que Melody le había dedicado. "Le tenemos que mandar los programas porque hemos dicho exactamente lo que ella ha dicho, las condiciones", aseveraba la presentadora. "Nosotros que hemos hecho campaña por ella con las tías, entendiéndola perfectamente y entendiendo que eran las condiciones, de eso de lo que ella no quiere hablar en público. Si te estábamos apoyando Melody", sentenciaba la presentadora.

"Me parece muy llamativo que Eurovisión pasa a un segundo plano", añadía Sonsoles. "Acaba de reconocer que las condiciones son las que explican el resultado y eso se habla en otro foro porque soy una profesional", concluía Ónega.