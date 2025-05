"No quería esto": Lydia Lozano no puede seguir en 'La Familia de la Tele' y deja su puesto por este motivo

El barrio de Bellavista abrió por fin sus puertas este martes cuando los colaboradores de 'La familia de la tele' descubrieron al público el plató en el que pasarán cada tarde en La 1. Sin embargo, la felicidad y euforia del momento se disipó rápidamente para Lydia Lozano cuando comenzó a recordar la reciente muerte de su madre. Entre lágrimas, la periodista terminó interrumpiendo el inicio de la emisión al no poder continuar.

Inés Hernand, María Patiño y Aitor Albizua se encontraban dando la bienvenida a su elenco de colaboradores en el recién estrenado plató cuando Lydia comenzó a llorar de forma desconsolada abrazándose a la presentadora. "Es que no quería esto, yo no quería empezar así", esgrimió Lozano entre lágrimas mientras el público lamentaba su inesperado derrumbe.

Lydia Lozano no puede contener las lágrimas en 'La familia de la tele' al acordarse de su madre

"¿Te puedo abrazar? Sabes perfectamente lo que siento por ti", insistió María Patiño mientras trataba de tranquilizar a su compañera, que se había emocionado al recordar la reciente muerte de su madre Sol, que falleció el pasado 23 de abril. "Yo estoy aquí solo por ella", murmuraba Lydia Lozano sin poder hablar mientras Inés Hernand y el resto de compañeros la observaban con preocupación.

La historia detrás de la foto de Lydia y Sol, su madre. 😭#LaFamiliaDeLaTele ⭕️ https://t.co/pjVv9FIurr pic.twitter.com/tyK5FGc0qN — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 6, 2025

Pero la conductora de 'La familia de la tele' no dudó en hacer todo lo posible para tranquilizar a su compañera. "Estamos aquí para cuidarte, somos tu nueva familia y queremos darte una buena bienvenida y también expresar las emociones es muy positivo", sentenció Hernand entre aplausos mientras reconfortaba a la periodista. Fue entonces cuando mostraron en pantalla una fotografía de Lydia junto a su madre.

"Esa foto tiene una historia. Lo hizo por nuestros compañeros periodistas, era mi cumpleaños y había cuatro agencias, salió mi madre y dijo 'Lydia, si no te hacen la foto conmigo, que es lo que te están pidiendo, no se van a ir'. Y salió, que no le gustaba nada, y los hicieron esa foto", recordó Lydia Lozano secando sus lágrimas mientras Aitor Albizua y compañía trataban de animarla para su primera misión fuera del programa.

Su primera misión en el nuevo 'Sálvame'

Y es que, como desveló María Patiño a continuación, la colaboradora de 'La familia de la tele' tuvo que abandonar las instalaciones de Prado del Rey para poner rumbo al Centro comercial Príncipe Pío, donde comenzaría su firma de libros de 'La venganza de la llorona'. Así, la colaboradora se subió en un coche, quedando pendientes las distintas conexiones que el magacín haría con el evento a lo largo de la tarde.