Final explicado de 'El juego del calamar 3' en Netflix: El auténtico significado de ese desconcertante cameo

Aunque no te hayas enterado, la tercera temporada de 'El juego del calamar' ya está aquí. Por alguna extraña razón, esta vez Netflix no la ha promocionado tanto como sus predecesoras. Y quizá tenga que ver con el desenlace ideado por su creador, Hwang Dong-hyuk. Un final que viene con polémica y que no ha gustado a los fans. Al menos, ha creado división, desde luego. Esta tercera temporada se estreno el pasado 27 de junio, con tan solo seis capítulos. Pero sí, ya la hemos devorado.

El fenómeno 'El juego del calamar' es digno de estudio, desde luego. Se convirtió de la noche a la mañana en la serie más vista de la historia de Netflix. Y, su segunda temporada, en lo tercero más visto de la plataforma. Solo por detrás de 'Miércoles', la serie de Tim Burton con Jenna Ortega. Pero el cliffhanger final de esa segunda temporada nos dejó a los fans con una sensación agridulce: la de que se había alargado todo demasiado para aprovechar el tirón. ¿Cuál es el problema? Que la gente ha visto el truco y ha perdido interés. A falta de saber los datos (obviamente, liderará todos los rankings), la crítica no se ha mostrado tan entusiasta con estos seis capítulos finales.

Dejamos a Gi-hun totalmente devastado al perder a su mejor amigo a manos del líder. Además, inició una revuelta que es fácilmente sofocada por los guardianes del juego, y lo único que consiguen con ello es que mueran más de 30 jugadores. Pero el juego sigue en marcha. También dejamos al policía Jun-ho buscando desesperadamente la isla para encontrar a su hermana. Y a la vigilante No-eul, que trata de salvar a uno de los jugadores, porque le conoce, y sabe que tiene una hija. Esta tercera temporada recupera la trama en el mismo momento, y es una temporada muy dramática. Porque todos nuestros personajes favoritos mueren. Además, de las formas más crueles posibles. Dos de ellos, quitándose la vida.

La última esperanza del juego... una niña recién nacida.

Traiciones, sacrificios y mucha mala leche por parte del resto de jugadores, nos llevan a un desenlace que ya se veía venir desde que Jun-hee da luz a una niña. Y aquí vienen los spoilers: la niña es la única superviviente. Gi-hun llega al final del juego junto al padre del bebé, Myung-gi. Gi-hun le derrota, pero no había activado la alarma del último juego, así que solo puede quedar uno de los dos para poder seguir adelante. Es, o sacrificar a la niña, o sacrificarse él. Así que mira hacia arriba, hacia donde está el Líder mirándolo, y decide suicidarse, dejando la niña, esperando que el Líder se apiade de ella.

Y precisamente ese sacrificio es el que provoca que el Líder cambie de parecer. Porque por fin ha visto que no todo el mundo es tan egoísta como creía. El juego ya no tiene sentido, así que baja a por la niña y se la lleva, ante la atenta mirada de su hermano que, después de encontrarle, se niega a dispararle a sangre fría. Y a partir de ahí, la historia da un salto temporal hacia delante de seis meses, donde la serie hace un repaso de todos nuestros protagonistas.

Jun-ho, el policía, se queda a cargo del cuidado de la niña ganadora del premio, además de encontrar en su cuenta bancaria todo el dinero. Su hermano ha decidido que él es más apto para cuidarla. No-eul abandona Corea para ir en busca de su hija desaparecida, ya que el detective con el que siempre hablaba le dice que hay una pista muy prometedora en China. Y, el jugador al que salvó, Gyeong-seok, se reencuentra con su hija en el parque de atracciones.

El pobre Gi-hun no tiene ni un momento de descanso.

Pero lo más interesante del final viene con el viaje de El Líder a Los Ángeles. Va a buscar a la hija de Gi-hun, le dice que su padre ha muerto y le entrega su chándal y la tarjeta de crédito con el premio del juego. Y, cuando se aleja, desde el coche ve a una reclutadora haciendo el mismo juego en un callejón. Pero no es una reclutadora cualquiera: es Cate Blanchett. “Creímos que tener a una mujer como reclutadora iba a ser más dramático”, confesó a Netflix el creador de la serie. "Pensé que era la actriz perfecta para el reclutador americano, llevando a un corto pero fascinante final a la historia".

Un cameo que ha pillado a todo el mundo por sorpresa, y que deja en el aire la continuidad de 'El juego de calamar'. ¿Habrá spin-off americano? ¿O simplemente es un cameo divertido que sirve para explicar que el juego está en cualquier parte del mundo? "Al final llegué a creer que, por desesperanzado y oscuro que pueda parecer el mundo, quizá aún tengamos una oportunidad si somos capaces de encontrar aunque sea un atisbo de esperanza en nuestro interior". Ese es el mensaje final del desenlace de la serie de Netflix. ¿Os ha gustado? ¿O sois del bando de los decepcionados?