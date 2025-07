Antena 3 lidera invicta el fin de curso, La 1 firma su mejor junio en 13 años y Telecinco se ancla al tercer puesto

Junio llega a su fin y, con él, la temporada televisiva. Finaliza así un curso intenso en el que se han habido grandes éxitos, fracasos, estrenos, despedidas y un cambios de roles que demuestra la viveza de la televisión.

Así las cosas, Antena 3 culmina la temporada convirtiéndose en la cadena más vista del país un nuevo mes, amasando un dominante 13,1%. Tiene en su haber, una vez más, los cuatro programas más vistos de la televisión. La 1 de TVE (10,7%) resiste y termina un mes de junio en constante pugna con Telecinco por quedarse el segundo puesto, lugar que finalmente ha mantenido. Telecinco (10,2%) no aprovecha el éxito de 'Supervivientes' ni el Mundial de clubes para superar a la cadena pública y se queda tercera, cerrando su peor curso histórico por segunda vez consecutiva.

Entre las segundas cadenas no hay grandes variaciones. La Sexta obtiene un 6,7%, que le lleva a liderar por 48º mes consecutivo. Cuatro por su parte marca un 6% (+1 décima), logrando uno de sus mejores resultados de los últimos tiempos.

Por grupos, Atresmedia lidera por 27º mes consecutivo con un 26,7%. Le sigue Mediaset España con un 25,4%. Por su lado, el grupo RTVE registra un 16,5%.

Antena 3 (13,1%) cierra como líder invicta del curso

Antena 3 brilla en junio con un 13,1% de cuota, reforzando su posición como TV líder ya durante once meses seguidos (desde agosto de 2024), a puntos de la segunda posición. Lidera las principales franjas de la televisión: prime time (14,2%), sobremesa (17,3%) y la tarde (10,7%) y todos los días de la semana, a excepción de los domingos. Por tanto, se ha hecho con el 80% de las jornadas, pese a ser un mes con eventos futbolísticos como la Nations League o el Mundial de Clubes.

Antena 3 lidera una vez más el top de los formatos más vistos de la televisión con hasta cuatro espacios a la cabeza: 'El Hormiguero' (15,7%), 'Tu cara me suena' (20,7%), 'Pasapalabra' (21,1%) y 'La ruleta de la suerte' (20,6%), todos invencibles al igual que 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' (18%).

En el horario estelar, destaca 'Tu cara me suena' (20,7%), líder absoluto. 'La Voz Kids (14,3%) es el programa líder y más visto en la noche de los sábados. Las turcas 'Renacer' (10,5%) y 'Una nueva vida' (9,8%) se mantienen estables.

Su punto ha sido 'Traitors', el principal batacazo de la cadena en esta temporada. El reality finalizó su emisión con una media de un 7,6%. En cuanto a ficción nacional, 'Eva y Nicole' llegó a su final con un 8,8%.

En la sobremesa, destaca el gran éxito de 'Sueños de libertad' (13,3%). Mientras 'Y ahora Sonsoles' es líder y el magacín más visto de las tardes. Por su parte, 'Antena 3 Noticias' (19,8%) culmina 66 meses de liderazgo consecutivo (desde enero de 2020), logrando su mejor marca en dos años.

La 1 de RTVE (10,7%) aguanta la segunda plaza con su máximo de la temporada

David Broncano en 'La Revuelta'

La 1 cierra junio con un 10,7%. Escala tres nuevas décimas y logra su mejor dato mensual de la temporada gracias, entre otras cosas, al fútbol. Cierra su mejor junio en 13 años.

La final de la UEFA Nations League Portugal-España, disputada el 8 de junio, es lo más visto del año. Los penaltis reunieron a 9.032.000 espectadores y un 60,7% de cuota de pantalla, mientras que lo segundo más visto es la prórroga, con 8.959.000 espectadores y un 58,2% de cuota y, en tercera posición, el partido, con 8.024.000 espectadores y un 54,1%.

En el access prime time 'La Revuelta' de David Broncano cierra temporada a la baja. Registra su peor mes histórico con un 10,9%, viéndose ampliamente superada por 'El Hormiguero' con la mayor distancia histórica.

'MasterChef' y 'The Floor' llegan a su final con un 12,8% y 13,6% respectivamente. 'Futuro Imperfecto', con Andreu Buenafuente, promedia un notable 12,7% Y 'That's my Jam' un 9,3%. Correcta llegada de 'La Conexión' de Lara Álvarez (10,6%).

De la programación diaria, la cancelación de 'La Familia de la tele' es lo más destacado. 'Valle Salvaje' cierra el mes con un promedio del 9,8% y 'La Promesa' con un gran 13,6%. La llegada de 'Malas Lenguas' a la sobremesa de La 1 tiene una buena acogida, anotando un 8,8% y 775.000 espectadores. 'La hora de La 1' (16,1%) y 'Mañaneros 360' (11,9%) gozan de gran salud, permitiendo a la cadena pública liderar las mañanas con un buen 12,5%.

Los informativos del RTVE se mantienen como 2ª opción en junio tras cosechar un 12,1% de cuota.

La 2 logra un 3,2%, su mejor share en este mes desde hace 16 años, con 'Saber y ganar' (7%) y 'Cifras y letras' (6,3%) como sus grandes éxitos un nuevo mes.

Telecinco (10,2%) cierra su peor temporada con una ligera subida

Montoya en 'Supervivientes 2025'.

Telecinco (10,2%) culmina la temporada por encima de la barrera psicológica del 10% tras subir 4 décimas con respecto a mayo y ser la cadena que mayor subida experimenta en junio. No obstante, cierra en tercera posición a pesar del éxito de 'Supervivientes' y el Mundial de clubes, lo que le otorga su mejor dato en prime time desde julio de 2022.

En el horario estelar, lo más destacado es, sin lugar a dudas, su formato estrella: 'Supervivientes 2025'. El reality arrasa con un destacado 22,6% los jueves, 17,2% los domingos y 21% los martes. Además, la cadena lidera en la franja del late night (14%).

'¡De Viernes!' (12%) aguanta bien la competencia de 'Tu cara me suena', 'La noche de los récords' sigue débil (8,6%) y 'Todos por ti' llega con un frío 8,9%. 'La Favorita 1922' se desploma a un 6,6% en su última emisión, a falta de ofrecer su último capítulo.

Por otro lado, estables resultados en las mañanas con Ana Rosa Quintana, 'Vamos a ver' y 'Vamos a ver más'. Mientras tanto, en la tarde 'El diario de Jorge' marca los mejores registros de la cadena en esa franja de nuevo mientras que 'Tardear' y 'Reacción en cadena' siguen más débiles.

La Sexta reina 48 meses de forma consecutiva sobre Cuatro

Dani Mateo en 'El Intermedio'

La Sexta (6,7%) y Cuatro (6%) mantienen sus habituales posiciones.

laSexta (6,7%) sigue, por su parte, siendo la 3ª cadena privada más vista, líder sobre su directo competidor y ganándole ya durante 48 meses consecutivos.

Este mes, destaca 'Anatomía de…', 'Zapeando', 'Más Vale Tarde', 'laSexta Clave' o 'Equipo de investigación'.

Cuatro, por su parte, marca un 6%. 'First Dates', 'Horizonte' (10,3%), 'Cuatro Milenio' (7%) y 'Código 10' (6,4%) son las ofertas que más triunfan en el prime time además del notable rendimiento del cine. Estables números para 'Viajando con Chester', y 'Viajeros Cuatro' (7%). Del day time destaca sobre todo 'Todo es mentira'.

GRUPOS: Atresmedia encadena 27 meses consecutivos de liderazgo

Fuente: Dos30'

EMISIONES MÁS SEGUIDAS: El fútbol, lo más visto

INFORMATIVOS: 'Antena 3 Noticias', líder absoluto, logra sus mejores datos en 2 años

AUTONÓMICAS: TV3 es la cadena autonómica líder

en junio con un 14% al subir 2 décimas. CMM, la que más sube.

CADENAS DE PAGO: Eurosport, impulsado por la emisión de Roland Garros, lidera el pago con un 4.2%, tras crecer 2 puntos respecto a mayo.

TARGET

Antena 3 Antena 3 mantiene su dominio en mujeres (15.5%) y en espectadores a partir de los 45 años. La1 logra la primera posición en hombres (11%) y en jóvenes de 13 a 24 años (12.5%). Telecinco recupera el liderazgo en adultos jóvenes de 25 a 44 años. Por su parte, Boing se mantiene como la cadena líder en niños de 4 a 12 años (13.3%).

FRANJAS Y DÍAS

Antena 3 lidera casi todo el día, dominando las franjas de mayor consumo del día: la sobremesa (17.3%), la tarde (10.7%) y el prime time (14.2%). Además, lidera del lunes al sábado, con la excepción del domingo, que se lo lleva La1. La1 también lidera la franja de mañana en el mes de junio con un 12.5% de share y Telecinco mantiene su liderazgo en el late night (14%).

Por CCAA: Antena 3 lidera en 10 de las 17 Comunidades Autónomas

Antena 3 vuelve a ser en la cadena dominante en la mayoría de regiones de

España. Lidera en territorios como Andalucía con el 14% de share y la

Comunidad Valenciana (15.9%). La 1 es la cadena líder en 5 territorios,

destacando en Madrid (13.4% de share). TV3 es la cadena más vista en Cataluña,

liderando en este ámbito de emisión con el 14% de share.

TDT: Las cadenas temáticas de Mediaset vuelven a ser imbatibles

Energy (2.6%) sube una décima y es el canal temático TDT más visto por quinto mes consecutivo, seguido de FDF. (2,5%). Atreseries (1,9%), la más exitosa entre los canales de Atresmedia.

.