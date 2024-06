Emma García se queda en blanco por la emboscada que le hacen al empezar ‘Fiesta’

Este 8 de junio, como cada sábado, Emma García se ha puesto al frente de ‘Fiesta’. Pero no era un sábado cualquiera, ya que la comunicadora vasca ha cumplido 51 años. Por tal motivo sus compañeros han querido sorprenderla en directo. Un emotivo momento que la ha dejado “paralizada”.

La presentadora se encontraba leyendo una exclusiva sobre la familia Pantoja en el cue, cuando sus compañeros la sorprendieron con un inesperado mensaje: «Qué alegría desearte feliz cumpleaños, Emma». Aunque no las leyó en voz alta, la cámara enfocó estas palabras que la dedicó el equipo del programa.

La cara de Emma García era un poema, mezcla de sorpresa y emoción. Acto seguido, comenzó a sonar el mítico ‘Cumpleaños feliz’ de Parchís, y sus compañeros hicieron acto de presencia en el plató para entregarle un gran ramo de flores. Visiblemente emocionada, la periodista les agradeció el detallazo: «Qué ilusión me hace el celebrar el cumpleaños con todos vosotros, porque tengo una familia, que es la personal, y tengo otra, que sois vosotros. Estoy feliz, feliz y feliz».

Emma García, «paralizada y emocionada» por la sorpresa de su equipo

Emma reconoció a la audiencia su desconcierto inicial: «Voy a decir lo que me ha pasado. Yo he empezado a leer tan contenta el cue, la entradilla, y a presentar, y de repente han empezado a poner cosas ahí muy bonitas. Por eso me he quedado paralizada y emocionada. Yo no sé si hoy voy a poder presentar el programa y se me vaya un poco la pinza», comentó, entre risas.

Este bonito momento puso una vez más de manifiesto la buena relación entre Emma García y todo su equipo. La presentadora reconoció estar «preparada para aceptar mi añito de más, pero para la sorpresa no tanto». Dicho esto, el programa continuó con total normalidad.