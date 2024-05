Manu Tenorio denuncia en ‘Fiesta’ el linchamiento recibido y ahora dice esto de Nebulossa

Este domingo 26 de mayo Manu Tenorio ha visitado el plató de ‘Fiesta’. Lo ha hecho para promocionar su nuevo single, aunque como no podía ser de otra forma, ha salido a relucir sus polémicas palabras sobre Nebulossa y su tema, ‘Zorra’.

Uno de los colaboradores de ‘Fiesta’ no dudaba en preguntarle por la polémica. Cabe recordar que, apenas una semana antes de que Nebulossa nos representara en el Festival de Eurovisión, el cantante sevillano arremetió contra el dúo y la canción: «Me parece muy bien que sea una canción reivindicativa, pero que vaya a un festival de canción de autor…. Ese festival también lo ven muchos niños. Entonces, mi hijo no va a ver el festival este año porque no me parece».

Por si esto fuera poco, Manu Tenorio también criticó la calidad vocal de Mery Bas, la vocalista del grupo: «A un festival de la canción no puedes enviar a gente que desafina. Eso no es una cuestión de gustos. Yo soy más de Pastora Soler o Daniel Diges», aseguró a los micrófonos de Europa Press.

Manu Tenorio denuncia el linchamiento recibido y pide tolerancia

Este domingo el exconcursante de ‘OT 1’ ha reaparecido en ‘Fiesta’ tras la polémica generada. Y, pese a la insistencia de los colaboradores, no ha querido incidir en el asunto: «Hay cosas tan importantes en la vida que seguir dándole caña a eso no tiene sentido». Pese a esto, ha adoptado un tono conciliador y ha querido mandarles un mensaje positivo a Nebulossa: «Creo que ahora lo que toca es que Nebulossa disfrute de su momento, que se lo pase bien y que su público disfrute».

Sin embargo, el colaborador le ha recordado los ataques que recibió por parte de los fans de Nebulossa. Ante esto, Manu Tenorio ha aprovechado la ocasión para denunciar los linchamientos que se producen en las redes sociales y ha pedido tolerancia. «Siento que tenemos que respetar las opiniones de los demás. Eso es lo importante», ha reconocido, antes de añadir que «yo me manifesté y ya está». Emma García ha cerrado el asunto tirando de sentido del humor y asegurando que cada vez que Manu habla, «sube el pan».