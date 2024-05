Ana María Aldón dice ‘basta’ en ‘Fiesta’ por lo que se difunde contra ella: «Por aquí ya no paso»

Este domingo 26 de mayo Ana María Aldón ha aparecido en ‘Fiesta‘ más enfadada que nunca y dispuesta a defenderse de todas las acusaciones que ha recibido en los últimos días. Especialmente molesta se ha mostrado con Jesús Manuel Ruiz, tras un artículo sobre ella que no le ha sentado nada bien.

Hace unas semanas ‘Así es la vida’ emitía un reportaje de investigación sobre su negocio. Según el programa vespertino de Telecinco, la diseñadora podría excederse en el margen de sus prendas de ropa, lo que provocó el monumental cabreo de la exmujer de Ortega Cano. Este domingo, Emma García volvía a anunciar a su colaboradora como una de las protagonistas de la tarde.

En esta ocasión, se ha acusado a Ana María Aldón de «aprovechada» y de «pagar su casa con el dinero que le pasa el torero». Unas afirmaciones que le han dado «donde más le duele». La diseñadora tomaba la palabra para contestar a todas estas acusaciones, harta de que se diga de ella cosas que no son.

Ana María Aldón explota contra Jesús Manuel tras acusarla de aprovechada

«¿Qué me están pagando a mí la casa? Pueden ir al banco y cerciorarse de quién está pagando la casa mensualmente. Una opción es informarse antes de lanzarse al vacío. Yo ya estoy harta, he pasado mucho, he aguantado mucho y ya no. Por aquí ya no paso, voy ya a tiro, no puedo consentirlo más. No puedo más. No hay derecho, no es justo que la gente tenga una información falsa sobre mí», empezaba diciendo, indignada.

Ana María Aldón se mostraba tan molesta con estas informaciones sobre ella que no está dispuesta a permitir que vuelvan a dar informaciones falsas sobre su persona ni sobre su situación personal. En concreto era Jesús Manuel Ruiz el que, a través de su blog de ‘Esdiario’, acusaba a la colaboradora de «aprovechada» y de estar pagando su casa nueva con el dinero que, mensualmente, le pasa su exmarido. Además, el periodista también aseguraba que su hijo pasa más tiempo con su padre que con su madre. Lo que ha enfado más si cabe a la andaluza.

Según la colaboradora, sería la familia de su exmarido el que estaría filtrando esta información. Aunque ha preferido no dar nombres, serian los Ortega Cano los que estarían dando informaciones falsas a Jesús Manuel. «Me llama a mí aprovechada y el aprovechado es él que se está aprovechando de mí para machacarme, pero ya no me machaca más», ha dicho, alzando la voz. Asimismo ha denunciado que se esté vulnerando la ley del menor.