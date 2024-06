‘Supervivientes 2024’ expulsa contra todo pronóstico posible a quien apuntaba como ganador

No ha podido ser. Tras 102 días de convivencia en los Cayos Cochinos, Gorka Ibarguren se ha convertido en el último expulsado definitivo de ‘Supervivientes 2024′, el decimotercero de la edición. El concursante, que llevaba en la palestra como nominado desde el pasado jueves, no ha podido hacer frente a otros pesos pesados de la edición y se queda a las puertas de la final, fijada para el próximo martes 18 de junio.

Cabe recordar que el pasado jueves se llevó a cabo la última ronda de nominaciones de la edición. Jorge Javier Vázquez clausuró una nueva gala junto a Laura Madrueño en La Palapa, donde se llevó a cabo dicho reparto de puntos. Tres concursantes han salido a la palestra después de que Marieta consiguiese la inmunidad como líder: Gorka Ibarguren, Rubén Torres y Pedro García Aguado.

Después de tres días de votación y nada más comenzar la semifinal del reality, Sandra Barneda ha dado a conocer el estado de los porcentajes. Tal y como ha desvelado la presentadora, uno de los nominados se ha impuesto al resto garantizando su presencia en la final puesto que éste se hacía con un elevado 53%. En contra, los otros dos nominados reunían un 26 y 21% de los votos.

Pedro Garcia Aguado, salvado y finalista de ‘Supervivientes 2024’

En un momento determinado de la gala, Sandra Barneda ha pausado el televoto para dar paso a la salvación. Con los tres nominados agrupados en una plataforma sobre el mar, Laura Madrueño ha anunciado la salvación de Pedro García Aguado. Por tanto, el hermano mayor se ha convertido en uno de los finalistas de la edición y la expulsión se ha decidido en un durísimo duelo entre Rubén Torres y Gorka Ibarguren.

La expulsión más determinante de ‘Supervivientes 2024’

Poco después, los porcentajes han vuelto a actualizarse: 52% frente al 48%. «Hay un auténtico aluvión de votos», ha asegurado la presentadora. Poco después y ante la incredulidad de los concursantes, Sandra Barneda ha vuelto a actualizar los porcentajes: 49,3% frente al 50,7%. Sin embargo, no se han quedado así.

«El salvado, el cuarto finalista, ha obtenido un 50,003%. Está tan ajustado chicos, que hemos tenido que ir a decimales… ¡Esto no había pasado nunca!«, ha remarcado la presentadora, quien también ha asegurado: «Durante la publicidad hemos tenido que recontar los votos porque entre el finalista y el expulsado hay solo 13 votos de diferencia«.

Acto seguido, la conductora de la gala ha pronunciado las palabras más esperadas por la audiencia: «El público de ‘Supervivientes’ con sus votos en la app de Mitele ha decidido que se salve de la expulsión y, por lo tanto, se convierta en el cuarto finalista de ‘Supervivientes’ Torres». Un veredicto por el que Gorka Ibarguren se ha convertido en el último concursante expulsado de manera definitiva.

🏆 Torres se convierte en el último finalista de @Supervivientes 🏆



Enhorabuena Gorka por tu concurso, eres un txapeldun 👏🏻



🏝️ #SVSemifinal

🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/QQxPHQ0j70 — Telecinco (@telecincoes) June 16, 2024

Las lágrimas de Laura Madrueño y la emotiva despedida de Gorka Ibarguren

Las reacciones nos e han hecho esperar y Laura Madrueño no ha dudado en romper a llorar. Visiblemente emocionada, la he comunicado: «Lo siento muchísimo Gorka. Ojalá pudiera haber cinco finalista porque tú eres uno de ellos. Llegaste siendo todo un autentico conquistador curtido en la batalla. ‘Supervivientes’ te llevo al límite demostrándotelos que te queda mucho por aprender y lo hiciste, sorprendiéndonos a todos con tus indecibles dote de supervivencia».

Por su parte, Gorka Ibarguren no ha dudado en felicitar a sus compañeros. «Estoy súper orgulloso de que pase a la final. Le quiero dar las gracias a toda la audiencia, a todo el mundo que nos ha seguido, que nos ha dado su cariño… Nada, que esta aventura, si alguien cree que no es real o que detrás de las cámara nos dan de comer, quiero decir que esto es cien por cien real. Es la aventura más heavy que he hecho en mi vida. La he disfrutado, no estoy triste porque voy a casa con lo que más quiero. Que gane el mejor».