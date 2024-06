Ángel Cristo comunica que ‘Supervivientes’ le ha cancelado su presencia en la semifinal

Ángel Cristo se ha quedado «vestido y alborotado» poco antes de la gala de semifinal de ‘Supervivientes 2024‘. Así lo ha contado él mismo en un directo a través de su perfil oficial de Instagram.

Al parecer, siempre según el propio protagonista de esta información, desde producción del reality de Telecinco le han cancelado su participación en el plató en una noche tan decisiva como la de este domingo, en la que se decidirán los finalistas que lucharán por la victoria en la gran final del martes.

«Como veis, estoy preparado, vestido, estaba esperando el coche, llegaba tarde y me han llamado para cancelarlo, parece que no me necesitan. Así que me han dejado como novio de pueblo, vestido y alborotado», ha explicado Ángel Cristo con su característico sentido del humor.

«Ahora tengo que volver a ducharme para quitarme toda esta gomina que me había puesto», ha añadido el ex concursante de ‘Supervivientes’ con un gesto un tanto serio, pues se encontraba completamente listo para asistir al programa.

Por último, Ángel Cristo ha pedido que el público salve a Gorka de la expulsión de esta noche para que se clasifique en la final: «Y salvar a Gorka. Es verdad que estoy un poquito malito pero podría haber estado en plató, supongo que habrá otras personas que lo apoyen allí».