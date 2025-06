El futuro de Ángel Cristo en televisión peligra tras romper con su mano derecha: "No hay marcha atrás"

Malas noticias para Ángel Cristo. Su mal carácter, del que ya se hicieron eco en 'Socialité' y en '¡De viernes!', vuelve a ponerle en el ojo del huracán. Y es que, según publica 'Informalia' en exclusiva, el hijo de Bárbara Rey habría roto con su representante, su 'hada madrina' en los medios de comunicación, Álvaro García Pelayo.

Este es hermano de la periodista Paloma García Pelayo y marido de la también periodista Sandra Aladro, así como ex de Ángela Portero. Además, es uno de los dueños de la agencia de noticias Gtres, una de las más importantes en nuestro país. Álvaro ha sido el encargado de concertar las entrevistas que Ángel Cristo ha concedido en televisión durante este último año y medio.

Él fue el que se encargó de mover el material audiovisual que el exconcursante de 'Supervivientes' tenía guardado y, después, llevarlo a '¡De Viernes!' para que hundiera a su madre públicamente. Todo ello a cambio de unas grandes cantidades de dinero. Álvaro García Pelayo le ha hecho llenarse los bolsillos. Pero, todo parece indicar que su relación ha saltado por los aires. Así lo recoge 'Informalia'.

Según fuentes cercanas a ellos aseguran a este medio, "les une un contrato, pero han salido tarifando". Se habla de enfados, discusiones y momentos de gran tensión entre Ángel Cristo y el que ha sido su representante. Todo ello les habría llevado a romper su relación profesional. Aunque, por el momento, tendrán que seguir manteniendo las apariencias ya que hay un contrato vigente que los mantiene vinculados.

Ángel Cristo estaría bastante "fastidiado"

Al parecer, según el citado portal, el hijo de Bárbara Rey habría intentado cerrar algún acuerdo por su cuenta con ciertos medios de comunicación. Sin embargo, esto no ha podido ser, ya que el contrato no se lo permite sin el visto bueno de Álvaro García Pelayo. "Está atado de pies y manos. Y Ángel está bastante fastidiado con este asunto. Él no sabía esto y ahora no parece que haya marcha atrás. No sabría decir qué ha pasado realmente ni hasta dónde han llegado, pero hay muy mal rollo entre ambos, hasta el punto de que Álvaro le ha bloqueado algunas cosas", explican fuentes cercanas a ellos.

Algo que prueba esta ruptura es el hecho de que, hasta la fecha, Ángel Cristo gozaba de una gran protección en el universo Mediaset, especialmente en '¡De viernes!', donde sus productores (Mandarina) y su presentador, Santi Acosta, están vinculados a García Pelayo. Sin embargo, desde hace algunas semanas, esa protección ha desaparecido de la noche a la mañana. De hecho, cabe recordar que en la última entrevista a Bárbara Rey en el programa, emitieron unas imágenes donde se ponía de manifiesto el mal carácter, e incluso la agresividad, del hermano de Sofía Cristo.

Además, dejaron de emitir otras imágenes que, al parecer, eran "infinitamente peores" donde, según insinuaron, aparecía el hijo de Bárbara Rey fuera de sí con el equipo del programa. Una insinuación que podría hacerle mucho daño si tenemos en cuenta que ha sido denunciado por violencia de género por su ex y madre de su hija.

Aunque todo parece indicar que la relación entre Ángel Cristo y su representante ha saltado por los aires, según estas fuentes cuentan a 'Informalia', "tampoco sería extraño que acercaran posturas. Ambos tienen carácter y orgullo suficiente como para no arreglarlo, pero los dos saben que esto son negocios y que juntos ganan dinero. Eso sí, si vuelven, será Ángel quien tenga que bajarse los pantalones y entrar en el show que le reclamen para hacer audiencia en '¡De viernes!'".