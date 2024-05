El programa ‘Fiesta’ de Telecinco destapa el gran timo de Isabel Pantoja a sus fans

Isabel Pantoja tiene pensado celebrar sus 50 años de carrera por todo lo alto. La tonadillera ha lanzado un nuevo disco con el que repasa sus mayores éxitos en este medio siglo de trayectoria musical, pero que viene cargado de polémica.

Para incentivar las ventas del disco, que va acompañado por un libreto con ilustraciones de Antonio de Felipe, su casa discográfica ha puesto a disposición de sus seguidores 2.000 unidades del doble CD firmados por la propia Isabel Pantoja. O, al menos eso es lo que nos han hecho creer.

Y es que, según el programa ‘Fiesta’, podría tratarse de autógrafos falsos. Las copias firmadas, tal y como se anuncia en su página web, solo estarían disponibles en preventa. Sin embargo, cuando ya han pasado más de quince días desde el lanzamiento del disco, todavía se pueden comprar estos discos autografiados.

Según una grafóloga Isabel Pantoja habría engañado a sus fans

José Manuel Ávila, redactor de ‘Fiesta’ y fan de Isabel Pantoja, fue uno de los que compró el ejemplar firmado, supuestamente, por la tonadillera. Pero, cuando el disco le ha llegado a casa, le han surgido algunas dudas, y así se lo ha hecho saber a Emma García y al resto de colaboradores.

Fue en el año 2020 cuando el periodista conoció a la artista en Ávila, y allí le firmó un disco en persona. Este domingo 19 de mayo, el programa vespertino de Telecinco han invitado a la grafóloga Macarena Arnás, cuyo veredicto ha sido claro: «El trazo plantea diferencias. Vemos ciertos rasgos distintos».

La experta ha analizado ambas firmas y ha asegurado encontrar «algunas diferencias que nos podrían indicar que estas formas no están ejecutadas por la misma mano». «Aparece una falsa unión entre las letras ‘n’ y ‘t’. La cohesión es un parámetro bastante importante en pericia caligráfica porque, de algún modo, cuando alguien intenta simular una firma normalmente se para para continuar como continúa el escrito», explica la grafóloga.

Arnás también ha destacado otra diferencia muy clara entre los dos autógrafos: «Los arranques también me llaman la atención. Podrían estar indicándonos que podrían no estar ejecutadas por la misma mano». Según ella, «hay una probabilidad bastante alta de que estas firmas no estén realizadas por la misma mano». Cabe la posibilidad de que Isabel Pantoja pudiera «estar agotada de firmar y haber realizado un parón», opina la experta.