Alexia Rivas destapa el alto precio pagado por el ‘Merlos Place’ en ‘Fiesta’: «Mi vida se desmoronó»

Alexia Rivas se abrió en canal este sábado en ‘Fiesta’ para pronunciarse sobre uno de las etapas más duras de su vida. La colaboradora de Mediaset echó la vista atrás y confesó sobre cómo vivió toda la polémica del ‘Merlos Place’. Además, se sinceró como nunca antes sobre su relación con Alfonso Merlos y todo lo que conllevó el escándalo en su vida profesional.

La reportera protagonizó junto a Alfonso Merlos y Marta López uno de los culebrones más seguidos durante la pandemia. El escándalo, sobre el cual la colaboradora televisiva se pronunció este sábado en ‘Fiesta’, comenzó con su sonada aparición ligera de ropa por detrás de un directo del periodista, que en ese momento se encontraba en una relación con Marta.

Alexia Rivas: «Mi imagen era una porquería»

Alexia Rivas y Alfonso Merlos

Alexia Rivas se situó entonces en el centro del huracán, y ahora ha querido sincerarse como nunca antes sobre las consecuencias que conllevó ser la tercera persona del triángulo amoroso. «Perdí mi trabajo, tuve que ver a mis padres de baja y mi vida se desmoronó», comenzó confesando la periodista.

«Yo siempre he tenido la presión de ser la niña perfecta, la estudiante perfecta, la niña guapa. De hecho, sufrí agorafobia con 14 años. No podía salir a la calle porque decía ‘y si me pasa algo ¿la gente que va a pensar de mí?», confesó Rivas ante Emma García y el resto de colaboradores.

La colaboradora de ‘TardeAR’ aseguró que toda la polémica fue un punto de inflexión en su vida. «Cuando me di cuenta de que mi vida era tan frágil dije ‘ostras’. Todo el mundo habla de mí, mi imagen era una porquería y, cuando todo eso pasó, dejé de ser perfeccionista», explicó Alexia Rivas.