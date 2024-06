Alexia Rivas pegó el palo de la noche a Ángel Cristo en su cara en el plató de ‘Supervivientes’

Alexia Rivas se ha convertido en una de las colaboradoras más aguerridas de ‘Supervivientes 2024’. De hecho, la periodista es una de las habituales en plató desde donde no duda en lanzar los análisis más certeros y los que pocos se atreven a decir. Es precisamente lo que ha sucedido durante la última emisión de ‘Tierra de Nadie’ en la que le ha soltado un muy sonado zasca a Ángel Cristo.

Dicho momento se vivía después de que Ángel Cristo se negase a responder a Aurah y a zanjar cuentas pendientes en el plató del programa tras esa bronca que desembocó en su expulsión. «Creo que todavía no estoy preparado para hablar de esto y quiero de alguna manera pensarlo fríamente y poder hacerlo de la manera correcta», esgrimió el exconcursante.

Ante ello, el presentador le instaba en numerosas ocasiones a hablar en el plató. En primer lugar, Carlos Sobera le ha recordado el papel de los espectadores y lo involucrados que están con que las tramas del reality se resuelvan dentro de ‘Supervivientes’ y no en otros platós. Sin embargo, esto no ha hecho mella en Ángel Cristo, que seguía defendiendo su silencio, oponiéndose al cara a cara con Aurah. Tal ha sido el órdago que le ha lanzado a la organización, que Carlos Sobera no ha tenido reparo en utilizar el paso de Ángel Cristo por el plató de ‘De Viernes’ como golpe bajo. Una fórmula que Alexia Rivas también ha empleado aunque de forma mucho más directa.

En un primer momento, el presentador le recordaba que estaban a martes. «Ni te cases, ni te embarques», ha contestado ávidamente el exconcursante. Tras esto, Sobera le ha preguntado qué rima con viernes en clara alusión a la entrevista que éste concedió a Santi Acosta y Beatriz Archidona. Plenamente consciente del palo del presentador, Ángel Cristo ha preferido mostrarse cauto.

«En viernes no lo sé. La verdad es que nunca me he sabido ese», ha contestado él visiblemente desganado. Ante ello , Alexia Rivas no se ha podido contener asestándole un gran zasca al concursante, en la línea de lo que quería decir Sobera pero sin rodeos y con rotundidad: «Los viernes bien que rajas. Aquí no rajas nunca nada pero los viernes bien que rajas«.

Un palo de aúpa que Carlos Sobera hacía suyo y volvía a repetir en estos términos: «Supongo que en otro programa y en otro lugar tendrás la oportunidad de explayarte. No quieres hacerlo conmigo, ¡qué le vamos a hacer!». Finalmente, Ángel Cristo se reiteraba en alegar que no estaba preparado para afrontar ese careo y ajuste de cuentas con Aurah. Quizás en ‘De Viernes’ con una buena suma de dinero se le aclaren las ideas.