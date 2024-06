El desplante de Ángel Cristo a ‘Supervivientes’ en directo por el que Sobera le pone en su sitio

Ángel Cristo sigue dando de lo que hablar tras su polémico paso por ‘Supervivientes 2024′. El exconcursante ha tenido que volver a repasar algunas de sus polémicas más sonadas debido a la reaparición de Aurah Ruiz en plató tras ser expulsada. El reality no ha pasado por alto el tremendo encontronazo que los dos protagonizaron y que motivaron la huida de Ángel.

Desde el primer momento, Aurah Ruiz se ha mostrado dispuesta a entablar conversación con Ángel Cristo ante la impasible actitud del joven. De hecho, el hijo de Bárbara Rey ha evitado en todo momento dirigirse a la canaria. «Necesito tiempo para ordenar mis ideas. Es su noche y debe seguir siendo así». «¿Necesitas tiempo para ordenar tus ideas? ¿Cuándo saliste de la isla?», le ha preguntado el presentador visiblemente extrañado.

«Uff ni siquiera me acuerdo ya», ha resoplado Ángel Cristo. Carlos Sobera no se ha achantado: «¿En tres semanas no te ha dado tiempo?». «Creo que en este asunto yo… Necesito ordenar mis ideas y darle una vuelta», ha vuelto a reiterar el exconcursante. En ese instante, Aurah Ruiz ha intervenido para asegurar: «Evidentemente tiene razón, creo que no es el momento, pero me gustaría decirle muchas cosas que tengo dentro no aparte de eso, sino de más». «Es la oportunidad, puedes hacerlo», le ha instado el presentador a la canaria ante lo que ella ha contestado con una negativa.

Las constantes negativas a hablar por parte de los supervivientes han provocado el estallido del presentador: «¿Que no es el momento? Me vais a perdonar, pero es el momento extraordinario. Seguro que podéis quedar los dos juntos en una cafetería, lo que queráis y estará muy bien que lo hagáis, pero que lo hagáis aquí ene l programa en el que habéis estado tantos días creo que también está muy bien. El público también está esperando que os contéis cosas, que os digáis cosas».

La indirecta de Carlos Sobera a la entrevista de Ángel Cristo en ‘De Viernes!’

La respuesta por parte de Ángel Cristo no se ha hecho esperar: «Lo entiendo perfectamente, pero creo que todavía no estoy preparado para hablar de esto y quiero de alguna manera pensarlo fríamente y poder hacerlo de la manera correcta». «Hoy es martes», ha señalado el presentador ante lo que Ángel Cristo ha rimado: «Martes ni te cases ni te embarques».

En ese instante, Sobera ha hecho alusión a la entrevista que Ángel Cristo ha concedido a ‘De Viernes!’: «¿Hay algún refrán en viernes?». «En viernes no lo sé. La verdad es que nunca me he sabido ese», ha soltado el joven esquivando el dardazo del presentador. También Alexia Rivas le ha atacado de forma más directa: «Los viernes bien que rajas. Aquí no rajas nada y los viernes bien que rajas».

Poco más tarde, Carlos Sobera ha vuelto a insistir: «Supongo que en otro programa y en otro lugar tendrás la oportunidad de explayarte. No quieres hacerlo conmigo, ¡qué le vamos a hacer!». El exconcursante ha vuelto a alegar no estar preparado;, una excusa que Sobera no ha pasado por alto. «Permíteme que dude mucho que tú no estés preparado para algo en la vida, pero mucho».