Alba Carrillo especifica con gran rotundidad cuál es su verdadera ideología política

Si hay algo que caracteriza a Alba Carrillo es su sinceridad y el hecho de no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Y lo ha vuelto a demostrar al hablar, como nunca antes, sobre su ideología política en el podcast ‘El círculo independiente’, presentado por su amigo Euprepio Padula.

«Soy muy roja«, ha dejado claro la colaboradora televisiva, quien proviene de una familia muy de derechas y de origen militar. Sin embargo, recuerda cómo ha influido en su madre, Lucía Pariente, que era de derechas pero gracias a ella ha cambiado de opinión: «Mi madre era muy de derechas y se ha trasladado gracias a mí».

A pesar de provenir de una familia con muchos tíos militares, Alba Carrillo ha desarrollado una ideología muy izquierdista, tal y como ella misma reconoce. Algo que atribuye a la libertad que le dieron sus padres para decidir y pensar por ella misma.Eso sí, en el podcast mostró su desencanto con los partidos políticos actuales, reconociendo que no ha encontrado uno que la seduzca por completo: «No hay gente que solucione nuestros problemas. Solamente se echan mierda, hablanto mal unos de otros. Yo quiero un partido en el que alguien diga: ‘Esto es lo que vamos a hacer’.

«La ultraderecha me asusta muchísimo», reconoce Alba Carrillo

«No hay nadie que me seduzca. Yo voto a lo menos malo. Ni un paso atrás en el tema de los derechos. La ultraderecha me asusta muchísimo porque no hay que ser gay, por ejemplo, para entenderlo ni ser inmigrante para entenderlo», aseguró la exconcursante de ‘GH VIP’ y ‘Supervivientes’. De esta forma, puso de manifiesto su compromiso con las causas sociales y los derechos humanos, tan importantes hoy en día.

Además, Alba Carrillo también aprovechó esta amena charla con su amigo y compañero de ‘D Corazón’, para hablar sobre su activismo animalista y su rechazo a las corridas de toros. «No me gustan los toros, soy animalista. Hay que leer, hay que estudiar. Quiero ser un altavoz. Esto deberían ser los verdaderos influencers, los que lanzan mensajes que ayudan a que esto sea un poco mejor», aseguró.

A raíz de esto, lanzó un demoledor dardo a Bertín Osborne: «Hace no mucho vi una entrevista de ‘En tu casa o en la mía de este señor que también me parece caduco total, que es todo lo que no debe representar un hombre. Entrevistó a un influencer que hacía apología de la sandez. Seas del partido político que seas, pienses lo que sea, pero por favor con argumentos», sentencia.