Bertín Osborne habla en estos inesperados términos de Esperanza Aguirre y lo mal que se lo hizo pasar

Bertín Osborne ha abierto las puertas de su casa a una larga lista de famosos, pero no guarda un buen recuerdo de todas. Este viernes, el presentador se sinceró en ‘El show de Bertín’ sobre cuál había sido su entrevista más complicada hasta la fecha. Fue entonces cuando el cantante sorprendió a todos los presentes al señalar a su buena amiga Esperanza Aguirre, con quien no vivió su mejor encuentro.

Cuando sus invitados de la noche le sometieron al ‘Tercer grado’ del programa, a Osborne le tocó confesar cuál había sido la entrevista más complicada de su carrera. «Recuerdo una que… es una persona que increíblemente conozco de toda la vida, porque nuestros padres eran amigos», comentó el comunicador antes de hablar sobre la política.

Bertín Osborne sobre Esperanza Aguirre: «Vino a casa cruzadísima»

«Fue con Esperanza Aguirre. Vino a casa cruzadísima, por un motivo que yo desconozco y oye… fue duro», explicó Bertín Osborne ante el asombro de sus compañeros. «Es un horror porque lo pasas fatal, no sabes ni qué decir, ni cómo cortar…», continuó explicando el cantante antes de avanzar a la siguiente pregunta.

Bertín Osborne reconoce que su entrevista más complicada fue… a Esperanza Aguirre @elshowdebertin pic.twitter.com/4RVqvifYfl — TVMASPI (@sebas_maspons) June 15, 2024

Pero el presentador de Canal Sur no fue el único en sincerarse sobre los gajes del oficio. Pepe Navarro respondió también a la misma cuestión y recordó un encuentro de lo más pintoresco con Victoria Abril. «Ha habido dos, una muy divertida y otra imposible», comenzó explicando el periodista antes de recordar su complicada entrevista con la actriz.

«Estamos en el Mississipi, se sienta y en ese momento pienso, ‘si tiene una marcha que se la tira para atrás'», confesó el invitado de Bertín Osborne entre risas. Entonces, recordó la atrevida pregunta que le hizo. «¿Tú no engordas de la mala leche que tienes, verdad? Me mira y me dice ‘pues anda que tú'», recordó el presentador, que desveló a continuación su peor entrevista.

Y es que, hubo una invitada en concreto de ‘Esta noche cruzamos el Mississipi’ que se quedó grabada en el periodista. «Hay una entrevista para mí que ha sido imposible siempre en televisión: Paloma San Basilio», confesó Pepe Navarro mientras el presentador comenzaba a reírse sin control.

«Yo no le he podido hacer una buena entrevista en mi vida. No sé qué le pasa conmigo. Le pregunto y no me da juego. Yo me empeñaba en que tenía que venir Paloma», continuó explicando el invitado, que buscaba desesperadamente cualquier forma para que la actriz hablase en el programa.

«‘¡Va a hablar por narices! Vamos a coger todos los signos del zodíaco y a cada uno le vamos a poner una flor’ y entonces tendría que hablar del signo del zodíaco y de la flor», recordaba Navarro mientras Bertín Osborne continuaba con las carcajadas. «¡No decía ni pío!», insistía el comunicador, que reiteró su deseo de poder hacer «una buena entrevista» a Paloma San Basilio.