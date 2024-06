Nuria Roca desaparece de ‘La Roca’ y Juan del Val conmueve con la razón: «Es estar semimuerta»

Los espectadores que hayan sintonizado este domingo ‘La Roca’ se habrán llevado una sorpresa al ver a Juan del Val como presentador. El escritor y habitual colaborador ha tenido que ponerse al frente del espacio en relevo de su mujer Nuria Roca.

No es la primera vez que Juan del Val ha tenido que sustituir a Nuria Roca al frente de ‘La Roca’. En esta ocasión, el colaborador ha tenido que cambiar de rol debido a un problema de salud de la presentadora.

Así, Juan del Val arrancaba ‘La Roca’ lanzando una pulla a su mujer Nuria Roca por dejar su puesto este domingo. «Tres y media, dos y media en Canarias. Bienvenidos a ‘La Roca’. Llevaba quejándose todo el año de que no iba a descansar ni un domingo y hoy dice que se ha puesto mala. Enseguida os enseño una prueba», aseveraba el escritor.

«El caso es que hoy me deja aquí cuatro horas y media y ella viéndonos desde la cama. Un besito cariño. Aunque no esté ella, estoy yo y os cuento los temas de los que vamos a hablar», añadía del Val antes de hacer un repaso a los contenidos de este domingo.

👉Ya estamos aquí en #directo con un gran programa por delante



👉Mandamos un fuerte abrazo a nuestra querida @nuriarocagranel



👉#LaRoca112 https://t.co/NzUJCq36lp pic.twitter.com/GdhXtOReQI — La Roca (@LaRocaLaSexta) June 16, 2024

Justo después, Juan del Val presentaba a sus colaboradores habituales Berni Barrachina, Nacho García y Sara Ramos leyendo el inicio que había escrito según él la propia Nuria Roca. Tras ello, ironizaba con que también presentaba a Juan del Val. «Ahh no, que hoy Juan del Val está aquí. Bueno yo vengo a sustituir a Nuria y yo tengo que tener una sustituta, Laura Arribas», destacaba el escritor dando paso a la redactora que se incorporaba a la tertulia para ocupar su puesto.

Juan del Val aclara el estado de Nuria Roca ante su desaparición

Antes de seguir con el programa Juan del Val explicaba que las anteriores veces que se había puesto al frente de ‘La Roca’ había tenido tiempo para prepararse un poco el programa pero en esta ocasión no. «Las anteriores veces que lo he hecho me podía preparar un poquito el día anterior. Pero esta mañana la pobre mujer sobre las 11 se viene abajo, la garganta no puede, anímicamente mal, está con una bajada de tensión y fatal. Se pone el termómetro y tiene 34,2, que eso es estar semimuerta«, aclaraba.

Y justo después, ofrecía un audio de Nuria Roca. «Juan, yo sigo mal, tengo un montón de mensajes pero no puedo responder ahora, habla por mí, un beso, chao y suerte», se escuchaba decir a la presentadora con una voz ronca.

«Te juro por mi vida que iba a decir que mi plan era decir que es mentira, que no está enferma y que ayer estuvo de boda, pero acabo de escuchar la voz de Eugenio», bromeaba Nacho García. «Sí, la boda fue divertidísima y al aire libre. Hacía mucho calor. Su familia, a la que quiero mucho, habla alto y ella forzó la voz. Mejórate cariño y haremos lo que podamos», sentenciaba del Val.