Nuria Roca pronuncia con fuerza lo que opina del fichaje de Broncano por TVE: «Sería ridículo»

Nuria Roca se ha convertido en una de las caras más visibles de la televisión. Actualmente compagina su labor en ‘La Roca’, programa que presenta cada domingo en La Sexta, con sus colaboraciones una vez a la semana en ‘El Hormiguero’. En ambos espacios coincide con su marido, Juan del Val, algo que lleva a las mil maravillas.

La presentadora ha concedido una reciente entrevista a ‘El Independiente’ donde se pronuncia, entre otras cosas, sobre qué le parece el fichaje de David Broncano por RTVE. Cabe recordar que, en la próxima temporada, el nuevo programa de Broncano competirá directamente con ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos. Pero esto es algo que a ella no parece importarle ni asustarle.

«Yo creo que estas noticias de que vaya Broncano a La 1, Latre en Telecinco, que Pablo esté en ‘El Hormiguero’ un año más es un notición. A mí me encanta la televisión. Soy una consumidora de televisión. Muy friki. Entonces, cuanta más oferta tengas, mejor», reconoce Nuria Roca, que cree que «hay público para todo el mundo. Sería ridículo querer hacer todo el mundo lo mismo. Cada uno tiene que dirigirse a su público. A los medios les interesa vender esto como una batalla y una guerra, pero pueden estar todos».

La comunicadora cree que el hecho de que «haya competencia te pone las pilas. Como televidente, entonces digo ‘¡qué bien!’ Vaya temporada se nos viene encima». También se pronuncia sobre Jorge Javier Vázquez y sus ‘Cuentos chinos’, programa que supuso el regreso del presentador a Telecinco y que fue un fiasco en audiencias, debido, en parte, a la fuerte competencia que supone ‘El Hormiguero’. «Está muy bien que se hiciera ese programa, por supuesto, pero no funcionó. Si algo no funciona hay que quitarlo y no pasa nada», asegura.

Nuria Roca revela cómo lleva trabajar con su marido

Respecto a cómo lleva trabajar con su pareja, Nuria Roca recuerda que «llevo trabajando con Juan desde que le conozco. Es verdad que delante de las cámaras más en los últimos años, pero toda la vida juntos. Él detrás y yo delante, y nos gusta trabajar juntos. Estamos bien como pareja y nos gusta estar juntos, además hacemos un buen equipo profesional juntos».

«En ‘El Hormiguero’ la tertulia dura 15 o 20 minutos pero el resto del tiempo no trabajamos juntos. Y ‘La Roca’ yo no la preparo con él, que es colaborador como Ángel Antonio o Gonzalo Miró o Pilar Vidal. Tampoco estoy ahí todo el rato con Juan», explica. Y al llegar a su casa, «lo comentamos todo. Somos muy intensos. Además nos gusta. Es muy difícil desprenderte de tu día a día. Pero tampoco me importa».

Nuria Roca también tiene unas palabras para Tamara Falcó, su compañera de ‘El Hormiguero’, de la que dice que «es una persona que tiene un entorno fantástico y de amistad desde hace un montón de tiempo. Está rodeada, yo creo, de muy buena gente. Y cuando Tamara quiere un consejo yo se lo doy, pero no soy muy dada a dar consejos. Creo que cada uno es un mundo, pero siempre he dicho que estoy muy a gusto con Tamara, es fantástica», sentencia.