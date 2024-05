Lo que se oye decir perfectamente a Juan del Val contra Nebulossa deben frenarlo en ‘La Roca’

Como era de esperar, este domingo los programas de televisión están dedicando buena parte de su contenido a analizar lo que sucedió este sábado en Eurovisión 2024 con la victoria de Suiza y el fiasco de España al quedar en 22ª posición con el «Zorra» de Nebulossa. Es lo que han hecho en ‘La Roca’ con un Juan del Val que ha hecho lo que todos esperábamos de él: criticar y liarla.

A nadie le sorprenderá saber que a Juan del Val el festival de Eurovisión le importa un pimiento. De hecho, una vez más ha dejado claro que no lo vio y que no le interesa nada. Eso sí, no ha dudado en dejar una crítica contra la propuesta de Nebulossa y contra la propia Mery que sin duda ha generado controversia en el plató.

Todo llegaba después de que su mujer Nuria Roca asegurara que «independientemente del puesto, que el número 22 no está bien pero es un éxito de canción, es un himno». Algo que provocaba que Juan del Val se echara encima de ella y le replicara. «¿Por qué hay que quedar bien todo el rato? El puesto es una mierda», soltaba sin pudor el escritor.

«Pero qué barbaridad por favor», se escuchaba decir a Marta Critikian. «Dejadme que me explique. Independientemente del puesto no, porque es un festival donde se trata de quedar primeros antes que segundos, segundos antes que terceros y así», recalcaba el colaborador de ‘La Roca’.

«Y hemos quedado el 22, no se puede decir independientemente del puesto», insistía Juan del Val. «Pues no, porque yo creo que Eurovisión y sino me corregirá Berni que es el experto es una experiencia», soltaba entre risas la presentadora.

Juan del Val, alto y claro sobre Nebulossa: «No es una buena propuesta»

Tras ello, Juan del Val se atrevía a decir lo que opinaba él de Nebulossa. «Yo creo que no es una propuesta muy interesante, es una canción que puede ser pegadiza en los bares pero como propuesta televisiva y de espectáculo no. Y luego la artista tampoco es una gran cantante ni tampoco baila. No es una buena propuesta», sentenciaba el escritor.

Justo después, Berni Barrachina soltaba que tenía la poca vergüenza de que había dicho lo que él le había estado diciendo antes de empezar el programa. «Te está copiando el argumento porque él no tiene ni idea. No tiene ni idea de lo que está diciendo», destacaba Sara Ramos. «Se lo he explicado antes», apostillaba Berni. «¿O sea que tu esto se lo has contado a Juan y ahora lo está diciendo él?», preguntaba Nuria. «Claro, me ha dicho cuéntame porque no he visto Eurovisión y le he contado esto», añadía el colaborador.