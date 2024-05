Kiko Matamoros sentencia a Pablo Motos tras lo que hizo con Felipe González en ‘El Hormiguero’

Los ex colaboradores de ‘Sálvame’, ahora de ‘Ni que fuéramos’, han vuelto pisando fuerte. No hay día que no den que hablar en las redes sociales con sus ácidos comentarios. La última víctima de Kiko Matamoros ha sido Pablo Motos, tras la entrevista que le hizo a Felipe González el pasado jueves en ‘El Hormiguero‘.

María Patiño, presentadora del programa en el Canal Quickie, era la encargada de introducir algunos fragmentos de la entrevista. El expresidente del Gobierno socialista aprovechó la ocasión para atacar duramente al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, así como al también expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

«Yo no gobernaba para los que me habían votado, que era mucha gente. Gobernaba para todo el país, tenía un proyecto de país», aseguró Felipe González a Pablo Motos. A la pregunta del presentador de si se identificaba «con el proyecto del actual Gobierno», González dejó claro que «no, por eso me siento huérfano. Veo un Gobierno que habla de una coalición progresista… A mí, cuando me presentaron a Puigdemont no me pareció progresista. La política de ahora no se hace con datos, se hace con agresiones. Veo desde la tribuna del Congreso señalar a un periodista, señalar a otros… ¿Pero dónde vamos a llegar? Una cosa es estar en el Gobierno y otra es gobernar».

Kiko Matamoros carga contra Pablo Motos

Tras la emisión de este fragmento de la entrevista, Kiko Matamoros se mostró muy duro con el conductor de ‘El Hormiguero’, del que dijo: «Pablo Motos tardó como cinco minutos en poder enterarse de lo que quería decir Felipe. Quizás se bloqueó, pero Felipe decía que una cosa es gobernar y otra estar en el Gobierno. Le faltó sacarle una pizarra».

María Patiño quería seguir mostrando más titulares de la entrevista: «Vamos a seguir viendo más titulares. Pablo Motos con Pedro Sánchez, me parece, que ahí, Pedro le ganó la dialéctica». «Se lo comió», sentenció Kiko Matamoros, antes de añadir: «Precisamente no brilló Pablo Motos con Felipe, te quiero decir…».