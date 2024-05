Iñaki López deja esta sentenciadora frase sobre Felipe González tras lo visto en ‘El Hormiguero’

Felipe González visitaba ‘El Hormiguero’ el pasado jueves coincidiendo con el arranque de las elecciones europeas. Y durante su entrevista, el que fuera presidente del Gobierno no dudó en cargar duramente contra Pedro Sánchez y sobre todo contra José Luis Rodríguez Zapatero. Algo que llevó a que Iñaki López se mostrara contundente con su reflexión en ‘Más vale tarde’ este viernes.

Y es que al presentador de La Sexta le llamó poderosamente la atención las palabras que empleó Felipe González para criticar a Zapatero con Pablo Motos. «¿No habla de forma muy condescendiente de Zapatero, Angélica? Llamarle es un buen muchacho pero nos dejó una herencia terrorífica…», le preguntaba Iñaki a Angélica Rubio.

Pero antes de que la colaboradora de ‘Más vale tarde’ expresar su clara opinión sobre Felipe González y dejara una pregunta que muchos se hacen sobre la verdadera ideología a la que representa el ex presidente del Gobierno, fue Iñaki López el que expresó una opinión muy clara en ese sentido.

La clara sentencia de Iñaki López sobre Felipe González

«Sin duda alguna Felipe González es lo mejor que tiene el Partido Popular para ganar las elecciones europeas al PSOE», manifestaba el presentador de La Sexta tras ver los lapidarios titulares que dejó en ‘El Hormiguero’ contra las decisiones que está toando el gobierno de Pedro Sánchez y la figura de Zapatero señalándole como el gran culpable de la crisis del PSOE y los pobres resultados en Galicia o País Vasco.

Tras él, fue Angélica Rubio la que no se pudo quedar callada y explotó contra Felipe González. «Felipe González fue a abrir la campaña electoral en Antena 3. ¿A favor de quién? Hoy había muchos chascarrillos en el PSOE de que Feijóo le mandaría un jamón o unos puros como le enviaba a Fidel Castro. Felipe siempre ha tratado mal a Zapatero y a Pedro Sánchez, a todos los que le sucedieron que han llegado a La Moncloa. Esto es una verdad como un templo», recalcaba la periodista.

Después era Mayte Alcaraz la que criticaba que se cuestione a Felipe González por criticar lo que se hace en el PSOE y no rendir pleitesía al presidente del Gobierno. «Este es el mantra de la izquierda que todo el que se mete con Pedro Sánchez está a favor de la derecha», aseveraba la colaboradora. «Se puede estar contra el señor Sánchez y Zapatero y no ser ni de Feijóo ni de Vox ni de Meloni», defendía. «E incluso se puede ser de izquierdas y que no te gusten», apostillaba Cristina Pardo.

Era entonces cuando Angélica Rubio lanzaba una pregunta que recuperaba un poco el argumento que había dado Iñaki López al principio del debate sobre las palabras de Felipe González en ‘El Hormiguero’. «La pregunta es si Felipe González es de izquierdas ahora, que mucha gente cree que no«, sentenciaba la colaboradora.