Los 7 demoledores titulares de Felipe González contra Sánchez, Zapatero y el PSOE en ‘El Hormiguero’

Sin duda, Felipe González acudió a ‘El Hormiguero’ este jueves sabiendo que era una de las visitas más esperadas por Pablo Motos. Tanto, que el presentador adelantó la tertulia al miércoles para dejar más tiempo al análisis de la actualidad política del antiguo presidente. Y el socialista no defraudó, pues acabó regalando al presentador un sinfín de titulares incendiarios sobre la gestión de Pedro Sánchez en los últimos meses.

Con carpeta en mano, el ex presidente entró al programa de las hormigas con los deberes hechos. «Vengo lleno de papeles», anunció González antes de poner la constitución sobre la mesa. «¿Ya quieres entrar en polémica?», preguntó impaciente Motos, sin saber que el invitado no tenía problema en arrancar con fuerza.

Felipe González: «Yo no gobernaba para los que me habían votado, gobernaba para todo el país»

«Yo creo que será útil escuchar a alguien con tu sentido común aunque algunos te llamen antiguo», insistió el presentador antes de que Felipe González le interrumpiese. «Yo no gobernaba para los que me habían votado, que era mucha gente. Gobernaba para todo el país, tenía un proyecto de país», sentenció el invitado sobre los «políticos antiguos».

Y Motos decidió no perder el tiempo. Cuando preguntó al socialista por el actual proyecto de gobierno, González fue claro. «Que yo identifique no. Por eso me siento huérfano», anunció el político antes de explicar su principal problema con el ejecutivo. «Veo un gobierno que habla de una coalición progresista… a mi cuando me presentaron a Puigdemont no me pareció progresista», señaló el invitado de ‘El Hormiguero’.

«La política no se hace ahora con datos, se hace con agresiones», insistió Felipe González, que recuperó entonces el libro de la Constitución para lanzar una seria advertencia. «Esto que pactamos allá por el 18, donde más se votó en España fue en Cataluña. A lo mejor se enteran esta noche Puigdemont o Aragonés», insistió el antiguo presidente, que se pronunciaría también sin miramientos sobre la amnistía.

«La amnistía es pedir perdón a los que han roto la convivencia de los españoles. ¿Pero cómo vamos a pedir perdón a los que rompen la convivencia?», preguntó algo alterado el socialista, que denunció entonces la violencia que percibe en la actualidad. «Veo desde la tribuna del parlamento señalar a un periodista, a uno y a otro. ¿Pero dónde vamos a llegar?», exclamó el invitado antes de dejar un recado directo a Pedro Sánchez.

«Para pedir responsabilidades, hay que ser responsable gobernando»

«Para pedir responsabilidades hay que ser responsable gobernando, haciendo oposición y cumpliendo las normas», sentenció Felipe González antes de que Motos le interrumpiese para denunciar de nuevo el acoso por parte de la Moncloa. «Vamos a hacer un grupo de whatsapp los periodistas señalados. A mí me señalan de vez en cuando…», dejó caer el valenciano, que continuaba embelesado con el político.

Pero más allá de Sánchez, el antiguo presidente del Gobierno tenía algún que otro reproche para otro líder del socialismo. «A lo mejor lo que digo ahora se entera hasta Zapatero, que le cuesta trabajo», bromeó González desatando las risas en plató, antes de cargar contra su sucesor. «Cuando dejó el Gobierno, ahí empezó a caer el partido. Dejó solo a Rubalcaba», explicó el ex presidente.

«Se llevó todos los votos, la peor época del PSC fue la herencia de Zapatero, que está ahora salvando al PSC. No sé de qué lo va a salvar…», insistió Felipe González antes de que Motos le preguntase por el significado detrás de las últimas apariciones del socialista en tantos eventos políticos. «Representa lo que estamos siendo ahora», confesó antes de echarse a reír.

«Zapatero piensa que hemos perdido la cabeza»

Entonces se dirigió al presentador muy contundente. «¿No será que no vamos a ganar nunca más por mayoría?», preguntó desafiante el invitado, que comenzó entonces a repasar los últimos fracasos de Zapatero, como las pasadas elecciones gallegas. «Zapatero piensa que hemos perdido la cabeza», terminó señalando González. Pero entonces, Pablo Motos decidió sacar a relucir la famosa carta de Sánchez a la ciudadanía.

«La persona que tiene responsabilidad de tomar decisiones, duda con la almohada, y cuando consulta le dice a los ciudadanos qué es lo que cree que hay que hacer, no le pregunta lo que tiene que hacer», afirmó Felipe González entre aplausos. Ante la insistencia de Motos sobre la responsabilidad del presidente, el antiguo presidente hizo entonces una importante distinción.

«Una cosa es gobernar y otra cosa es estar en el gobierno», sentenció González incitando a la juventud a pensar en casa sobre lo que está ocurriendo. Después de asegurar qué, aunque hacia el final de su mandato tuvo dudas, jamás hubiese publicado una carta anunciando que «iba a pensar» si dimitía, el invitado se sinceró con Pablo Motos sobre cómo ve el panorama actual.

«Vamos a quitarnos las navajas de la boca»

«Vamos a quitarnos las navajas de la boca, vamos a hablar de los ciudadanos», pidió Felipe González, asegurando que Sánchez utiliza en sus intervenciones un «lenguaje que no entiende». «Jamás se me ocurrió decir ‘que alguien me salve, que alguien me ampare…», insistió el socialista sobre el comunicado de Sánchez del mes pasado.

Tras asegurar que «Sánchez no ganó, ni perdió las elecciones» y lamentar cómo el apoyo de Puigdemont el julio pasado jugará ahora una mala pasada a Illa en Cataluña, momentáneamente también sorprendió refiriéndose a algunos de los socios de Sánchez. «Yolanda Díaz resta más que suma», bromeó el invitado entre risas del presentador, que reservó la hora completa para el socialista.