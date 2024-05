Marc Giró verbaliza bien alto y claro lo que de verdad piensa de Pablo Motos y ‘El Hormiguero’

Marc Giró se ha convertido en uno de los presentadores estrella de RTVE, donde presenta cada semana ‘Late Xou’, un programa de entrevistas de humor y que recientemente ha ganado el premio Ondas. ‘Late Xou’ se emite los martes, primero a las 20h en RTVE Play y, posteriormente, a las 23:55h en La 2.

En el espacio, Marc Giró entrevista a personalidades de muy distintos ámbitos, con los que charla de una forma amena y divertida. Este lunes 20 de mayo, el comunicador ha pasado los micrófonos de Hora 25 de la Cadena Ser, donde ha hablado de su programa y también de otros muy similares al suyo, como son ‘El Hormiguero’ y ‘La resistencia’.

Lo primero que ha querido dejar claro es que en su programa toda persona es bienvenida, aunque sea ideológicamente contraria a él. Incluso ha revelado que se le ha ofrecido asistir a ‘Late Xou’ a famosos que lo han rechazado o que, directamente, no han contestado. A raíz de esto, el presentador ha hecho referencia al programa de entrevistas más visto de la televisión, ‘El Hormiguero’, presentado por Pablo Motos en Antena 3.

Marc Giró sale en defensa de Pablo Motos

«A Pablo Motos le tengo un gran respeto por varias razones. La primera, porque me parece que él hace un gran programa», ha reconocido Marc Giró. Aunque, eso sí, asegura que ambos tienen «ideas distintas sobre algún asunto», como, por ejemplo, la situación que se vive en Cataluña a raíz de la amnistía. Pese a esto, cree que «algunas veces se ha sido injusto con él. Y, además, hay que agradecerle a él y a su productora el hecho de que es un programa caro». Ya que, él ha trabajado en ocasiones en programas con bajo presupuesto en los que los platós, de «dos duros» todo era «cartón piedra, malo».

Según el comunicador catalán, ‘El Hormiguero’ «ha hecho cosas muy originales que no se parece a nada. Y lo cortés no quita lo valiente. Es posible que Pablo Motos y yo no coincidamos en según qué ideas, pero bueno, déjame a mí a Pablo Motos, me voy a cenar con él y a ver qué pasa», ha comentado, entre risas.

Del mismo modo, Marc Giró también ha alabado otro programa del mismo estilo, ‘La Resistencia’, conducido por David Broncano en Movistar Plus+. «Igual que me parece un gran programa, me parece él un genio total», ha reconocido, dejando claro que ve lógico que salte a La 1, algo que, según él, es bueno para la competencia.

«Nos viene muy bien que Pablo Motos tenga competencia, que Broncano esté en La 1, porque nosotros lo que necesitamos es que la gente vaya a ver la televisión», confiesa. De hecho, ha asegurado que a él le gusta que a los programas de la competencia les vaya bien, puesto que eso significa que hay audiencia para consumir ese tipo de espacios.