Pablo Motos se revuelve con Nathy Peluso en ‘El Hormiguero’: «Estoy cabreadísimo contigo»

Nathy Peluso fue la primera estrella en pasar por el plató de ‘El Hormiguero’ en esta nueva semana. La argentina volvió a visitar a Pablo Motos para adelantar algún que otro detalle de ‘Grasa’, su nuevo álbum. Lo que la cantante no sabía es que, precisamente sus nuevas canciones serían el motivo de un tenso desencuentro con el presentador, que acabó ensuciando su paso por el programa.

La entrevista de la intérprete comenzó con muy buena energía, Motos mostró su entusiasmo por recibirla de nuevo en ‘El Hormiguero’ y confesó que había podido escuchar su nuevo disco en primicia. «Yo me lo he puesto y estoy cabreadísimo contigo», anunció el valenciano dejando algo confusos a los espectadores.

Nathy Peluso frena a Pablo Motos: «¡Qué hijo de puta!»

Entonces Nathy Peluso se llevó las manos a la cabeza, porque sabía perfectamente lo que el comunicador le iba a reprochar a continuación. «Voy a contarlo», advirtió Pablo Motos antes de soltar el bombazo de la noche. «No me merezco esto, me porto súper bien contigo y ahora me dices: ‘no, no, no… lo saco el viernes'», continuó explicando el presentador algo mosqueado.

Pablo Motos y Nathy Peluso en ‘El Hormiguero’

«No, no, eres un dramático», dijo la cantante para intentar frenar a Motos de revelar la conversación previa que habían tenido antes de su visita. Al parecer, el valenciano se enamoró de ‘Legendario’, uno de los nuevos temas de Peluso y le pidió por favor que lo enseñase en primicia durante su visita, pero quedó decepcionado con la respuesta de la argentina.

«Le digo ‘¿con quién tengo que hablar para poner legendario?’ y me dice ‘conmigo, y no.'», reveló Pablo Motos mientras Nathy Peluso se revolvía en su silla. «¡Ay qué vergüenza!», espetó entre risas la invitada, que procedió a explicar entonces lo que verdaderamente pasó. «Es que yo soy clásica, a mí esto de sacar las canciones antes de que salgan me cuesta un montón. Ya accedí a cantarte un pedazo de una…», aseguró la intérprete.

«Ya le ven, se pone coqueta, se pone coqueta», bromeó Peluso mientras la audiencia estallaba en risas. Y tras desvelar la firme negativa de su invitada a concederle la exclusiva, quiso lanzarle una nueva pulla por la portada de su nuevo disco. «Quiero comentar contigo la portada de tu disco, que es muy chula… Pero ¿por qué llevas tres pantalones puestos a la vez? Pareces una pasajera de Ryanair que no quiere pagar…», bromeó Motos. «¡Qué hijo de puta!», espetó la cantante entre risas.