Antonio Resines da un golpe en la mesa a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: «Es un programa vergonzoso»

Antonio Resines fue el encargado de cerrar la semana de entrevistas este jueves en ‘El Hormiguero’. El actor visitó de nuevo a Pablo Motos con motivo de su nueva serie, ‘Atasco’, pero acabó en una entrevista inundada de cortes y zascas que acabó exasperando al presentador.

Nada más sentarse, quedó claro que el reencuentro entre Motos y el actor no empezaba con el mejor pie. «Por favor, no lo pongáis», suplicó Resines nada más darse cuenta de que el presentador tenía especial insistencia por revivir el rap del actor durante los Goya, algo que no le entusiasmo demasiado.

«Es un programa vergonzoso este que se ríen de los invitados. Qué horror, que espanto», espetó sin pudor entonces el invitado por el «cachondeo» generalizado del equipo de ‘El Hormiguero’ hacia él. Y es que, Antonio Resines amagó incluso con abandonar el plató si Motos continuaba con su empeño en poner la canción. ¡No, por favor! Me voy«, amenazó en tono de broma. Y después de afirmar que el presentador «había merendado payaso«, la cosa no mejoró bastante.

Antonio Resines se planta a Pablo Motos por una pregunta política: «No entremos ahí»

«¿Vienes a promocionar una serie, y no sabes de qué va? Así no se puede trabajar«, espetó el presentador, que no podía creer que el actor no supiese explicar la trama de su último proyecto. «¿Es que no me has escuchado? De un atasco», contestó muy serio el actor entre risas del público, que observó en primera persona la guerra de zascas que el protagonista de ‘Los Serrano’ tenía preparada para el comunicador.

Pablo Motos y Antonio Resines en ‘El Hormiguero’

Pero hubo un punto de la entrevista en el que Pablo Motos decidió elevar la tensión ya acumulada intentando que el actor se mojase en el terreno político. «El ayuntamiento de Torrelavega en colaboración con el gobierno de Cantabria van a apoyarse mutuamente para hacer unos cines para el pueblo de Torrelavega», compartió Resines a modo de exclusiva sobre su proyecto en el municipio antes de que el presentador le interrumpiese con una reflexión.

«Bien por Torrelavega y bien también por los partidos de distinto signo que se juntan para hacer cosas útiles para la gente», sentenció Motos mientras Antonio Resines intentaba esquivar el camino que el presentador quería tomar a toda costa. «No entremos ahí por si acaso», advirtió más serio el invitado, que se negó de forma tajante a pronunciarse.

«Lo dejo aquí, que ha estado muy bien. Que si no nos metemos en charcos…», añadió el presentador que apresuradamente dio paso a la siguiente sección del programa junto a las hormigas. Sobre la trama de su nueva serie, confesó que no tiene «ni puta idea» de por qué ocurre el atasco, y reveló que no tuvo demasiado tiempo para leerse el guion cuando se lo enviaron. «Es que iba pillado de tiempo, le pregunté al director pero no me lo explicaron», reveló Resines.