Antonio Resines, invitado hoy a ‘El Hormiguero’: de su pasado en la cárcel a su gran fortuna

Antonio Resines será el encargado de poner el broche final a la semana de entrevistas de ‘El Hormiguero’ este jueves. El actor visitará una vez más a Pablo Motos para desvelar todos los detalles de su nueva serie ‘Atasco’. Y es que, pese a ser uno de los actores más emblemáticos de nuestro país, el cántabro no siempre tuvo claro que la interpretación fuese su camino.

En un primer momento, condicionado por la insistencia de sus padres de que estudiase una carrera universitaria, acabó en la Universidad Autónoma de Madrid. Y aunque al principio se matriculó en derecho, pronto se mudaría a la Complutense para cursar Ciencias de la Información con la esperanza de encontrar alguna salida en el mundo del cine. Y vaya que si la encontró.

Antonio Resines y su paso por la cárcel

En la facultad conoció a Fernando Boyero y Fernando Trueba, principales responsables de los primeros pasos de Antonio Resines en la industria. Desde entonces, es conocido por tener a sus espaldas una de las carreras más prolíficas del país, con más de 100 proyectos entre los que destacan ‘Los Serrano’ o la película ‘La buena estrella’. Esta última le valió para hacerse con el Goya a mejor actor en 1997, pero el intérprete no fue siempre un modelo a seguir.

En su época universitaria, pasó algunos días entre rejas por una de las mayores gamberradas que cometió durante esos años. Resines fue arrestado por «secuestrar» un autobús durante una protesta contra el aumento de tasas universitarias. «En el bus ya había gente dentro. Pensamos que se unirían a la protesta, pero no. Eran de la policía», rememoró el actor en una de sus apariciones en ‘La Resistencia’.

Sus cuatro experiencias con la muerte

Dejando a un lado sus desencuentros con la justicia, su frenético ritmo de vida ha hecho que Antonio Resines haya vivido algún que otro traspiés en lo relacionado a temas de salud. Concretamente, el veterano intérprete ha mirado a los ojos de la muerte en cuatro ocasiones. «Con 16 años casi muero. Con 18 casi muero, con 19 casi muero y con 23 casi muero otra vez. Cuatro siniestros totales en mi vida», aseguró el actor en una publicación en Linkdln.

Además quiso detenerse en la más traumática, un accidente de coche en Italia, por el que casi pierde la vida. «Después del choque y de una transfusión de tres litros de sangre de un grupo distinto al mío hacen que casi la palme. Yo diría que por un momento la palmé», confesó entonces. «Me vi a mí mismo sobre la camilla, y a mi padre y a mi hermana a mi lado llorando. Me provocaron una anemia brutal que casi me manda a las puertas del cielo (¿me acogerán allí?)», añadió.

En una entrevista para El Español, recordó otro de sus momentos más difíciles, cuando se enfrentó al Covid. «Me costó recuperarme hasta el verano de 2022, sobre todo andar bien, que no podía. Las he pasado putas pero cuando te recuperas ves lo que es la felicidad», confesó el cántabro.

Antes de la pandemia, el actor ya sobrevivió a un cáncer de colon y una angina de pecho que le descubrieron durante la operación. «Ahí sí que me acojoné, porque una cosa muy curiosa. El cáncer no duele hasta estados avanzados… pero lo que todo el mundo sabe es que si te falla el corazón, te vas para el otro barrio», recordó en una ocasión durante una entrevista en La Sexta.

A pesar de todos sus traspiés, Antonio Resines sigue entre nosotros, y continúa siendo uno de los actores más queridos del panorama nacional. Sin duda, parte de ese cariño llegó gracias a ‘Los Serrano’, una ficción que marcó su carrera y sobre la cual se ha pronunciado recientemente. En una entrevista para el podcast ‘El sentido de la birra’, el que una vez dio vida a Diego Serrano opinó de forma muy contundente sobre el fin de la serie.

Antonio Resines se moja sobre el final de ‘Los Serrano’

Resines ha confesado recientemente en el pódcast El Sentido De La Birra lo primero que pensó cuando leyó el guion del episodio final, que tanta controversia ha generado a lo largo de los años. «Pensé que alguien había bebido o se había drogado», señaló el actor con sorna. Aunque más tarde explicó que, el imaginario de la serie había tocado fin, y cada vez les costaba más encontrar cómo seguir. «¿Qué íbamos a hacer en la nueva temporada? ¿Que se liara el niño con la abuela?», bromeó Resines entre risas del público.

«O nos adentrábamos a todo tipo de depravaciones sexuales o a ver qué hacíamos», sentenció Antonio Resines sobre el irremediable fin de la ficción, asegurando que en la última temporada se encontraba ya «muy cansado». Sin embargo, todo trabajo da sus frutos, y además del cariño de toda una generación, el intérprete aumentó considerablemente su fortuna. Una elevada cantidad dinero de la que ha presumido en numerosas ocasiones.

Su millonaria fortuna

Durante su primera visita a ‘La Resistencia’ en 2018, el actor confesó que acumulaba «entre 10 y 15 millones» en el banco, situando la barra de las preguntas clásicas del programa a una altura que pocos invitados lograrán alcanzar. «Más tirando a 12 (millones) y eso sin contar las tierras», reveló el antiguo compañero de Belén Rueda, que no dudó en vacilar a Broncano sobre su poder adquisitivo.

Sin embargo, también confesó haber vivido algún revés económico que redujo considerablemente su fortuna. La película ‘La Reina de España’ no fue precisamente uno de los proyectos más rentables para Antonio Resines. En parte, por las polémicas declaraciones de su director, Fernando Trueba, que aseguró que «nunca se había sentido español».

Así, el film protagonizado por Penélope Cruz se convirtió en un fiasco en taquilla. La recaudación en taquilla generó poco más de millón y medio de euros, mientras que el presupuesto destinado a su producción ascendió a 11 millones de euros. Lo que significa que el actor tuvo que asumir una pérdida de 9 millones de euros.