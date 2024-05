‘El Hormiguero’ logra cerrar su primera entrevista a Will Smith tras la agresión en los Oscar

Pablo Motos no pudo contener su emoción al comenzar ‘El Hormiguero’ este lunes y quiso soltar el bombazo antes de empezar. Will Smith regresará a ‘El Hormiguero’ la próxima semana del 27 al 30 de mayo. La última aparición del viejo amigo del programa en el espacio de Antena 3 se remonta a febrero de 2022, antes de protagonizar su polémica en los Oscars.

Sin duda, Will Smith es uno de los grandes amigos internacionales de Pablo Motos, pues ha pasado por el plató hasta en siete ocasiones. Ocho si contamos la última aparición del actor en el programa de las hormigas, que fue a través de videollamada. Aún así, el protagonista de ‘El príncipe de Bel Air logró congregar a 3.439.000 espectadores y otorgó un gran 20,4% de cuota de pantalla al programa de Antena 3.

Will Smith regresará a ‘El Hormiguero’ la próxima semana

Desde febrero de 2022, no ha habido ni rastro del intérprete por ‘El Hormiguero’. Y es que, poco después de su visita, Will Smith protagonizó una sonada polémica en la ceremonia de los Oscars al abofetear al cómico Chris Rock en mitad de la gala. Incluso entonces, Pablo Motos salió en defensa de su amigo y dio la cara por él desde España.

Pablo Motos y Will Smith en El Hormiguero

«Me han llamado de muchísimas televisiones y radios por si había hablado con él. Han llegado a decir que Will Smith tenía que haberme pegado la hostia a mi. Es algo muy delicado, si tú ves el chiste no es para tanto», confesó el presentador mientras el actor se encontraba aún en el centro de la polémica.

Aún así, no dudó en conceder el beneficio de la duda al viejo amigo de ‘El Hormiguero’. «Desconocemos los detalles, si había o no tensiones entre Will Smith y Chris Rock, si su mujer tiene problemas de salud mental por la alopecia… Y que quede claro que la violencia es injustificable y ha metido la pata y Hollywood se lo va a hacer pagar», aclaró Motos en su momento.

«Will Smith es una de las personas más especiales que he conocido en mi vida, no es violento y tiene un corazón de oro. El que esté libre de cagarla que tire la primera piedra», sentenció el valenciano para zanjar el tema. Y dentro de unos días, se reencontrará por fin con uno de sus invitados de Hollywood más recurrentes.

‘El Hormiguero’ apuesta así una semana más por entrevistas de gran calibre para asegurarse noche tras noche el liderazgo en su franja de audiencia. Lo mismo ocurre esta semana, en la que Pablo Motos ha apostado por Felipe González como su invitado estelar del jueves para hacer la competencia al resto de formatos.