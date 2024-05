Candela Peña se niega en rotundo a contestar esta pregunta de Marc Giró en ‘Late Xou’

El pasado 26 de abril, Netflix estrenó ‘El Caso Asunta’, la miniserie protagonizada por Candela Peña y Tristán Ulloa sobre el asesinato de la niña Asunta Basterra a manos de sus padres en el año 2013. A las excelentes críticas recibidas por sus actores, se suma el éxito que ha tenido la ficción no solamente en España.

Y es que, desde su estreno, ‘El Caso Asunta’ se ha situado entre las 10 ficciones más elegidas por los suscriptores. Todo un éxito del que ha presumido Candela Peña durante su visita este martes 7 de mayo a ‘Late Xou’, el programa presentado por Marc Giró en la 2 de TVE. Aunque como viene siendo habitual en este tipo de entrevistas, el comunicador catalán también sacó a relucir otros temas de su vida privada desconocidos para el público.

«¿Qué te pasó un día saliendo del teatro Borrás?», le preguntó el presentador en un momento dado a la actriz. Una pregunta que dejaba bastante descolocada a su invitada, que no dudó en pararle los pies: «Uy esto… Esto te lo contaré otro día que yo venga, porque sino las de Netflix quizá se enfadan porque es un poco fuerte el tema. Ahora que estoy siendo estrella, no quiero emborronar mi promoción».

No obstante, Candela Peña aseguró que «esto, otro día que venga, tu dime sólo Borros y madre mía lo que soltaré yo aquí». De esta forma dejaba claro que no era un tema para comentarlo en ese momento, cuando está en plena promoción de la miniserie sobre un caso tan macabro y dramático como el del asesinato de Asunta Basterra.

Candela Peña se sincera sobre sus problemas económicos

Este es el primer proyecto de la actriz desde hace dos años, cuando hizo ‘Buen Trabajo’, una serie de Movistar Plus+. Sobre la situación de precariedad que viven los intérpretes españoles se refirió recientemente en el podcast ‘LaScript’: «A mí me cortaron la luz y esa chica de ahí, mi amiga Sonia, me tuvo que hacer un Bizum porque no tenía para pagar. Y me di cuenta que todo va con luz. No puedo hacer un té, usar el microondas…».

Precisamente por meterse en la piel de Rosario Porto, Candela Peña ha recibido «muchísimos» insultos: «Ya no solo por el personaje que estás interpretando, sino por ser una actriz que va a sacar dinero de algo terrible. Nos han dicho unas cosas horribles», reconoció en el citado podcast.