Jorge Javier Vázquez sorprende al hacer este retrato de Candela Peña tras ver ‘El caso Asunta’

El pasado viernes Netflix estrenó ‘El caso Asunta‘, la miniserie basada en uno de los crímenes que más impactaron a la sociedad en los últimos años. La ficción protagonizada por Candela Peña y Tristán Ulloa está dando ucho que hablar. El último en pronunciarse sobre el trabajo de la actriz protagonista ha sido Jorge Javier Vázquez.

El presentador de ‘Supervivientes’ no ha dudado en dedicarle su último blog en Lecturas a hablar de la serie sobre el crimen de Asunta y en concreto sobre Candela Peña. Todo después de que no haya parado de ver y escuchar entrevistas de la actriz promocionando su trabajo como Rosario Porto.

«Llevo varios días enganchado a las entrevistas promocionales que ha hecho Candela Peña para vendernos la serie ‘El caso Asunta’, en la que da vida a Rosario Porto. Me habré visto unas diez o doce, no miento. Como le dije en un audio, podría hacer una obra de teatro que se llamara ‘Yo soy Candela Peña’. Me conozco su vida a la perfección», reconoce Jorge Javier Vázquez.

«Candela engancha haga lo que haga. Es una de esas actrices que nace cada muchísimo tiempo en un país. Hemos tenido la suerte de coincidir con ella en el tiempo y en el espacio. Aprovechémosla», recalca el presentador de Telecinco.

Tras ello, Jorge Javier Vázquez no duda en decir lo que ha sentido al ver a la intérprete dando vida a Rosario Porto, la madre y asesina de la pequeña Asunta. «Verla como Rosario Porto es una experiencia casi psicodélica. Sus pasitos al caminar, sus gestos, y ese acento creado gracias a la ayuda de dos lingüistas. Dos. Que es uno de los detalles que ha contado en sus múltiples entrevistas», destaca el presentador catalán.

Jorge Javier atiza a los colaboradores que cuestionan a Pedro Sánchez

Pero además de hablar de Candela Peña, Jorge Javier también aprovecha su blog para hablar de la carta de Pedro Sánchez y de todo lo que han dicho de él estos días algunos colaboradores antes de saber cuál iba a ser la decisión final del Presidente.

«Me aburren soberanamente aquellos colaboradores que se refugian en el ‘es una estrategia’ para analizar cualquier comportamiento», asevera el conductor de ‘Supervivientes’. «Cuando en un programa alguien me sale con esas, soy de los que creen que el colaborador en cuestión está en el sillón para hacer bulto», añade. «Al final te acabas dando cuenta de que hay gente que intelectualmente no da mucho más de sí o que no se esfuerzan por pura vaguería», sentencia.