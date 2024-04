Crítica ‘El caso Asunta’: una Candela Peña sobresaliente en una serie de Netflix fiel a la realidad

El género del true crime vive un momento de auge sin precedentes. Pese a que en Estados Unidos lleva mucho tiempo obsesionando a la sociedad, con auténticos grupos organizados para tratar de resolver asesinatos o desapariciones que la policía no ha conseguido desentrañar. Ahí están los podcasts que tanto hemos visto en series como ‘Solo asesinatos en el edificio‘ o ‘Basado en una historia real‘. Y, si tenemos que pensar en plataformas especialistas, la primera que nos viene a la mente sin duda es Netflix. Su último esfuerzo en este género tan truculento es ‘El caso Asunta‘, que llega este 26 de abril con 6 episodios que recrean hasta el más mínimo detalle.

Estamos en 2013 y el cuerpo sin vida de la niña Asunta Basterra ha sido encontrado en una cuneta en Santiago de Compostela. Pocos días después, todo da un giro increíble: los principales sospechosos de su muerte son sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra. La sociedad gallega y la española se llevan las manos a la cabeza. ¿Cómo podrían unos padres cometer semejante acto tan atroz? El juicio se convierte en uno de los casos más mediáticos de la historia de nuestro país. Sobre todo por el sorprendente acceso de la prensa a casi todos los archivos sobre el caso.

Ahora, diez años después, aunque con la herida aún sin cerrar, como ha demostrado el calvario que ha sufrido Candela Peña durante el rodaje («Yo en Santiago he rodado cinco meses con ‘hija de puta, muérete’«), llega ‘El caso Asunta’ a Netflix. La serie, creada por Ramón Campos, cuenta con la actriz como principal protagonista junto a Tristán Ulloa, Javier Gutiérrez, María León, Francesc Orella y Alicia Borrachero. ¿Es la recreación fiel a los hechos? ¿Demasiado ficcionada? ¿O demasiado poco? Os lo contamos en nuestra crítica tras haber podido ver la serie.

¿De qué va ‘El caso Asunta’?

El 21 de septiembre de 2013, Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen. La noticia conmociona a toda la ciudad e incluso al país. ¿Qué puede llevar a unos padres a acabar con la vida de su hija? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de familia perfecta?

Un true crime a la altura

‘El caso Asunta’ está compuesto de 6 episodios, de cerca de una hora de duración cada uno. La ficción de Netflix recrea hasta el más mínimo detalle todo lo relacionado con el aterrador crimen, aunque también llenando varios vacíos con hechos ficcionados en pos del empuje narrativo. Aunque, para un caso que conocemos todos casi de memoria, porque lo vivimos en todos los telediarios durante meses, quizá sea demasiado fiel.

Si fuera una serie no basada en hechos reales, puede que le faltara tensión a la historia. Y si muchos van a acercarse a ‘El caso Asunta’, es debido al morbo que produce ver la recreación de un caso que conmocionó al país. Así, la ficción creada por Ramón Campos a veces se pasa de fiel, y acaba pareciéndose más a una docuserie o a una recreación, más que a una ficción de género. Eso no tiene que ser malo, ni mucho menos, pero a veces eso lastra al conjunto, sin sorpresas, sin giros.

Netflix trata de llenar huecos con tramas secundarias del resto de personajes, pero estas no acaban de calar en la historia principal, quedándose huecas y sin gancho. Pese a ello, la recreación es espeluznante. No solo gracias a la brillante interpretación de todo el reparto, sino de toda la documentación que ha manejado el equipo para no dejarse nada atrás. Todo lo que recordamos está ahí, desembocando en un último episodio repleto de tensión y de drama judicial.

Candela Peña y Tristán Ulloa, protagonistas de ‘El caso Asunta’. / NETFLIX

Candela Peña, mimetizada

Es probable que la serie pasara más desapercibida si no fuera por Candela Peña. La actriz lo da todo en su interpretación de Rosario Porto. Hasta tal punto que, por momentos, olvidas que la estas viendo a ella. El acento gallego podría haber caído en la burla o el ridículo, pero la veterana actriz sabe hacerlo suyo, sabe llevarlo a su terreno, y da una interpretación brutal e inolvidable. Al igual que su exmarido en la ficción, Tristán Ulloa. Su Alfonso Basterra produce tristeza, rabia y tiene ese toque de misterio que tan bien le viene a este tipo de personajes. Su interpretación es realista y cruda, como lo que pide ‘El caso Asunta’.

Pero nos gustaría destacar la presencia de dos actores cuyos trabajos pasarán más desapercibidos por culpa de esos protagonistas tan omnipresentes. Hablamos de Alicia Borrachero y Frances Orella, que dan vida a los abogados del matrimonio Porto Basterra. La primera ya ha demostrado en continuas ocasiones que busca un gran papel para brillar, porque su trabajo siempre es pulcro y perfecto al proyecto en el que está. ‘El caso Asunta’ no es una excepción, y tiene varias de las mejores escenas, robando continuamente el protagonismo. Incluso teniendo momentos con Javier Gutiérrez que son de lo mejor de la serie.

El inicio de ‘El caso Asunta’, demoledor. / NETFLIX

Por otro lado, nos encontramos a Francesc Orella, nuestro amado profesor de ‘Merlí’, que da vida al abogado del matrimonio. Y sí, vuelve a dar en el clavo con su interpretación. Aunque puede que vaya a pasar más desapercibida, es un secundario de altura y lo demuestra una vez más. Así que, en definitiva, ‘El caso Asunta’ es un acierto por parte de Netflix. Quizá peca de ser demasiado realista, rayando muchas veces la docuserie, pero su reparto salva esos momentos y eleva la calidad del producto. Ven por el morbo, quédate por los actores.