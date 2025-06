El true crime de Netflix con Carmen Machi y de los creadores de 'El caso Asunta' que ya es número 1 en medio mundo

Netflix se está especializando en series basadas en crímenes reales, y no es para menos, porque cada una de las que estrena se convierte en número uno en multitud de países, con datos increíbles. Entre ellas, destacó 'El cuerpo en llamas', con Quim Gutiérrez y Úrsula Corberó. Y ahora, el pasado 30 de mayo se estrenó 'La viuda negra', con Ivana Baquero, Tristán Ulloa y Carmen Machi como protagonistas.

Esta película de los creadores de 'El Caso Asunta' narra los hechos del conocido como 'el crimen de Patraix'. Tuvo lugar en Valencia en agosto de 2017, cuando Antonio Navarro fue asesinado a puñaladas en el garaje de su edificio. Pronto se descubrió que el autor material era Salvador Rodrigo, enfermero y amante de la esposa de la víctima, María Jesús Moreno (conocida como Maje).

Maje había convencido a Salvador de que su marido la maltrataba y lo manipuló emocionalmente para que lo matara. Tras el crimen, ella fingió ser una viuda desconsolada, pero las investigaciones revelaron su implicación y que mantenía varias relaciones sentimentales al mismo tiempo. Durante el juicio en 2020, se consideró que Maje fue la autora intelectual del asesinato y que había utilizado a Salvador sin intención real de mantener una relación con él. Ella fue condenada a 22 años de prisión y él a 18. Uno de los crímenes más mediáticos de nuestra historia reciente, y que ahora Netflix ha adaptado en forma de película, dirigida por Carlos Sedes, autor de varios episodios de 'El caso Asunta'.

En menos de una semana, 'La viuda negra' ya se ha colocado como lo más visto en nuestro país. Pero es que además se ha colocado como número 1 en 62 países como la película más vista en habla no inglesa. Entre los países en los que lidera el ranking de Netflix se encuentra Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Australia. Un éxito absoluto. Y así lo ha compartido Bambú Producciones, la productora detrás del proyecto.

Así es 'La viuda negra'

En agosto de 2017 aparece el cadáver asesinado de un hombre en un aparcamiento de Valencia, acuchillado siete veces. Todo apunta a un crimen pasional. El Grupo de Homicidios de la ciudad, con una veterana inspectora al frente, arranca una investigación a contrarreloj que pronto los conduce a una sospechosa que nadie esperaba: Maje, la joven viuda, dulce y serena, que llevaba casada con la víctima menos de un año.

Junto a los protagonistas también encontramos a Joel Sánchez, Álex Gadea, Pablo Molinero, Pepe Ocio, Ramón Ródenas, Amparo Fernández y Miquel Mars cerrando el reparto. "Hubo muchas conversaciones con el director y el productor para entender qué era lo que querían plasmar. Cuando me leí el guion me pareció un planteamiento muy interesante. Me llamó mucho la atención el personaje y poder adentrarme como actriz en una persona con tantas caras. Pero al final yo me debo al guion. Espero que se perciba que lo hemos tratado con cuidado, aunque evidentemente habrá opiniones", ha contado Ivana Baquero para El Periódico, sobre su personaje en la película.

"Contactamos con el hermano de Antonio a través de nuestro asesor, a través del periodista de Las Provincias Javier Martínez. Ellos nos remitieron a su abogado y nos dijeron que no querían saber nada del caso. No nos lo prohibieron. Éramos conscientes del dolor de la familia e hicimos todo lo posible narrativamente para no incrementarlo", comentó a El Independiente el productor Ramón Campos, sobre cómo abordaron la creación de la película.