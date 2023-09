Por qué la nueva serie de Netflix con Úrsula Corberó es lo mejor que verás en muchos años

Netflix, una vez más, vuelve a apostar por ficción española y sí, esta vez ha acertado de lleno. Coger como base un caso tan mediático como el de la Guardia Urbana de Barcelona ha sido un acierto, desde luego. ‘El cuerpo en llamas’, que llega este viernes 8 de septiembre, aporta nuevos datos (aunque nos parezca imposible) y atrapa tanto a los que saben todo sobre el caso, como a las nuevas incorporaciones. Sobre todo gracias a sus protagonistas Quim Gutiérrez y Úrsula Corberó.

«Es una historia tan potente que te intoxica. Me pregunté por qué, y eso es lo que me tiró hacia ella. Por qué gente aparentemente normal, a la que no le va mal y que tendría otras opciones, decide hacer algo así». Así explica la base de la historia Laura Sarmiento, guionista de ‘El cuerpo en llamas’, y de otras series como ‘Intimidad‘, ‘Matadero’ o ‘Crematorio’. Además, Rosa Peral, la persona real detrás de la historia, se ha sumado a la promoción, tratando de parar el estreno de la serie al acusarla de atentar contra su honor. El juez desestimó el caso.

Los mencionados Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez están acompañados por José Manuel Poga, Isak Férriz y Eva Llorach. Un reparto en estado de gracia que eleva la serie de Netflix por encima de la media. Y, si os quedáis con ganas de más, el sábado 9 de septiembre se estrena el documental ‘Las cintas de Rosa Peral‘, en el que ha participado la propia Rosa.

¿De qué va ‘El cuerpo en llamas’ en Netflix?

Mayo de 2017. Se encuentran los restos carbonizados del agente de policía Pedro (José Manuel Poga) en un coche quemado en el pantano de Foix (Barcelona). El hallazgo despierta el interés del público, sobre todo cuando la investigación empieza a destapar una red de relaciones tóxicas, engaño, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y a otros dos agentes: su compañera, Rosa (Úrsula Corberó), y el exnovio de esta, Albert (Quim Gutiérrez).

Netflix nos trae un intenso true crime a la española de un caso que sacudió a la sociedad

El caso de la Guardia Urbana de Barcelona revolucionó por completo a la sociedad catalana entre 2017 y 2020. Un coche calcinado. En el interior del maletero, un cadáver. En el centro de la trama, un triángulo amoroso con dos amantes culpables del terrible crimen. Los tres miembros de la Guardia Urbana de la ciudad condal. El juicio se celebró en 2020. Rosa Peral fue condenada a 25 años de prisión. Albert López, a 20 años.

El caso fue base de un sinfín de documentales e historias, como 3 episodios de ‘Crims’ en TV3. Y ‘El cuerpo en llamas’ de Netflix no solo se queda en la superficie, sino que usa a su favor toda la información que conocemos sobre aquel terrible suceso. La guionista Laura Sarmiento ahonda en lo más profundo y deleznable del ser humano, pero también en lo más auténtico: el amor y la obsesión. Con esos ingredientes construye un relato angustioso, que sigue la fórmula de los mejores true crime para darnos una intriga constante que se va volviendo más compleja según avanzan los episodios.

Sí que es verdad que, de haberse reducido el total de capítulos a 6 (en vez de los 8 actuales), la historia habría funcionado mucho mejor. Pero si eres fan de este tipo de historias, sabes que siempre hay un poco de relleno para mantener la intriga y las ganas de saber el final por parte del espectador. Sarmiento juega con ello y nos lleva de la mano para luego soltarnos y dejarnos boquiabiertos con ciertas revelaciones.

Tanto si conoces los detalles del truculento caso como si eres nuevo en ello, ‘El cuerpo en llamas’ te atrapa desde esa primera escena con el incendio del coche a ritmo de Elvis Presley.

Una increíble Úrsula Corberó como centro de todo

Si hay algo que destaque en toda la ficción de Netflix, ese es su reparto. Y, principalmente, sus dos protagonistas. Quim Gutiérrez siempre cumple. Es uno de los mejores actores de su generación, y dota a su personaje de un realismo asombroso. Te gusta, te preocupas por él, pero a la vez le odias, no te fías y quieres que afronte sus hechos. Un trabajo de diez que se une a la perfección con el de Úrsula Corberó, que se destapa como la gran estrella de ‘El cuerpo en llamas’.

Corberó y Gutiérrez, en ‘El cuerpo en llamas’. / NETFLIX

La joven actriz catalana da vida a Rosa, el centro de las miradas, el centro de toda la trama de desamor y manipulación. En quizá su mejor trabajo hasta la fecha, Úrsula Corberó se hecha la serie a la espalda y sale airosa, dando un recital de matices y expresiones que convierten la historia en lo más realista posible. Su personaje está lleno de capas, porque al final cuando interpretas a alguien real, es mucho más difícil dar con la clave de su personalidad. Úrsula lo consigue y sale airosa del reto. Una buena estrategia de Netflix, ya que muchos espectadores se acercarán a la serie por el simple hecho de ver un rostro tan conocido (recordemos que interpretó a Tokio en ‘La casa de papel’).

“Es una estrella de la casa (Netflix), es catalana, está en la edad, tiene un montón de características de sensualidad, magnetismo…, que se supone que Rosa Peral tiene también”, explica Jorge Torregrossa, director y productor de ‘El cuerpo en llamas’.

Saltos temporales que le dan ritmo

Otro de los aciertos de la serie de Netflix es que continuamente va dando saltos temporales para que entendamos el conjunto de todo lo que pasó. Se agradece que no vaya a una narración lineal y fácil, y gracias a esto no solo tiene más ritmo, sino que además nos da una visión mucho más completa y compleja.

El juicio más mediático. / NETFLIX

Además, están los whatsapps de los personajes. En vez de recurrir a la fácil sobreimpresión en pantalla de los mensajes, Torregrossa se toma una licencia mucho más arriesgada: los personajes hablando a cámara. Así, dictan sus mensajes y les convierte en más humanos, en más cercanos al espectador. Y, según avanza la historia, se vuelve todo mucho más inquietante.

‘El cuerpo en llamas’ en definitiva es una de las mejores series españolas de Netflix en los últimos años. Mucho más cerca de otras ficciones como ‘Antidisturbios‘ que de ‘Hasta el cielo: la serie‘ o ‘El silencio‘. Netflix se ha puesto las pilas y, gracias a decisiones artísticas muy bien pensadas o a su genial reparto comandado por Úrsula Coberó, nos ha dado una serie perfecta para los fans del true crime.