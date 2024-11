Así es 'Celeste': El caso Shakira salta a la ficción con Carmen Machi en un 'Zodiac' a la española

La ficción española ha dado un sinfín de historias con personajes totalmente diferentes, surrealistas, originales... Pero si hay un tipo de personaje que no se ha prodigado mucho en nuestras series o películas, es uno muy concreto. Uno que siempre nos produce sudores fríos al escuchar su trabajo. Uno del que tratamos de escapar siempre en la vida real. Estamos hablando de los inspectores de Hacienda. Pero 'Celeste', la nueva serie de Movistar Plus+, se atreve con ello, haciendo un radiografía algo pesimista sobre los trabajadores de la Hacienda Pública. Seis episodios que buscan centrar el protagonismo en esas personas que nunca son las protagonistas y que, de vez en cuando, también merecen ser el centro de atención.

Creada por Diego San José, que también estuvo tras los éxitos 'Vota Juan' u 'Ocho apellidos vascos', la nueva serie de Movistar Plus+ llega este jueves 14 de noviembre con una expectación brutal. Desde que se anunciara hace casi un año, todo el mundo tenía puesta su mirada en esta serie tan diferente y original. Ya no por la novedad de la protagonista, sino porque se asemejaba mucho a un caso de la vida real. Es decir, al de la popular cantante Shakira, que tuvo que pagar casi 20 millones como multa por no declarar impuestos en nuestro país.

En la serie de Diego San José, la estrella latina a perseguir se llama Celeste. Y la inspectora de Hacienda Sara Santano es la encargada de hacer la inspección. Como si se tratara de un thriller al uso, seguiremos a Sara en su intento por demostrar que la cantante pasó los suficientes días en nuestro país como para tributar.

Es cierto que el ritmo de la serie es lento. Sobre el papel, podía parecer que 'Celeste' iba a a ser una ficción más divertida, con más risas y situaciones surrealistas. Y las hay, pero el humor está a veces tan soterrado que es difícil conectar con él. Eso sí, todas las veces que la inspectora saca su tarjeta de Hacienda para asustar y hacerse escuchar son oro puro. Porque son de un real que asustan. Y todo ello no solo gracias a un guion muy ágil pese a su ritmo pausado. Sino también gracias a la gran Carmen Machi, que perfila a una Sara anodina y triste que se agarra al trabajo como método de salvación. Uno de sus trabajos más complejos (y completos) hasta la fecha.

Carmen Machi se embarca en un 'Zodiac' a la española como inspectora de Hacienda

Carmen Machi, una inspectora de Hacienda muy escrupulosa.

Su dupla con Clara Sans, que interpreta a su ayudante Dani, es un soplo de aire fresco. Sobre todo cuando ella empieza a tener más presencia. Es divertida, y contrasta mucho su amplio conocimiento de la cultura popular con el nulo que tiene el personaje de Sara. Al igual que la incorporación de Manolo Solo como el paparazzo. Sus interacciones con Sara ayudan a que crezca el personaje, y además por momentos nos recuerda a esos fotógrafos de la prensa del corazón que no dejaban de desfilar por programas como 'Sálvame'.

Elena Trapé se encarga de la dirección de la serie. Es verdad que hay momentos en el que deja el plano demasiado tiempo. Busca redondear al personaje de Sara, demostrar su soledad y su falta de cariño. Desde que muriera su marido, se ha refugiado en su trabajo, en su casa y en un perro que ni siquiera quiere tener. Su relación con su hija está rota (algo que se explora muy poco). Así que, cuando ve la oportunidad de volver al ruedo, justo el día de su prejubilación, aunque duda, acaba por aceptar.

Ya lo dice en un momento del primer episodio, a uno de sus compañeros de oficina. Después de cierto tiempo como inspector, empiezas a ver las historias de la gente. "Y a mí nunca me ha pasado nada tan interesante". Así que es una forma de seguir sintiéndose viva, de vivir a través de las experiencias de los demás. ¡Y qué mejor que hacerlo a través de una superestrella del pop!

Una de las escenas clave de 'Celeste'.

Lo novedoso de 'Celeste' es que cuenta la historia casi como si tratara de pillar a un asesino en serie. Por eso el propio Diego San José la comparó con 'Zodiac' de David Fincher. Desde mapas y calendarios en paredes de despachos, hasta persecuciones en coche. Todo en 'Celeste' dice thriller. Y que tenga una base de realidad no hace más que añadir verosimilitud e interés al conjunto. La ficción de Movistar Plus+ no es una serie perfecta. Desde luego, se echa en falta más ritmo, y hay algunas situaciones que, de absurdas, te acaban sacando un poco de la trama. Pero salvo esas pequeñas lagunas, 'Celeste' es una de las series del año sin lugar a dudas.

¿De qué va 'Celeste'?

Celeste es la gran estrella de la música latina. Sus canciones son un fenómeno mundial. Sus conciertos llenan estadios. Tiene su propio perfume, su propia marca de lencería y una melena kilométrica que promociona su propio champú. Pero esta serie no trata sobre ella. La verdadera protagonista de 'Celeste' es Sara Santano, una inspectora de hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos.

Eso es lo único que ha hecho desde que se sacó las oposiciones siendo una veinteañera hasta hoy que, después de más de treinta años entregados a la Agencia Tributaria, ha llegado el momento de prejubilarse. O eso creía ella. Porque el último día recibe el encargo más importante de su carrera: demostrar que Celeste, la gran estrella latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos. Una misión de la que dependen veinte millones de euros para las arcas españolas. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para recorrer la de Celeste y demostrar que pasó aquí 184 días. La mitad del año más uno.