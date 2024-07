Movistar Plus+ lanza el primer tráiler de ‘Celeste’, la serie basada en el ‘caso Shakira’

Una serie de Diego San José, creador de ‘Vota Juan‘, y encima para Movistar Plus+, siempre hay que tenerla en cuenta. Y con ‘Celeste‘ las expectativas están por las nubes. Porque se inspira en el ‘caso Shakira‘ y sus problemas con Hacienda en España. Pero lo curioso de la propuesta, es que la protagonista no es la cantante, en este caso llamada Celeste. Sino una inspectora de Hacienda, cuyo cometido es demostrar la culpabilidad de Celeste y demostrar que no lleva al día su declaración de impuestos. Un giro maestro que hacen que ‘Celeste’ sea una propuesta única y diferente como nunca habíamos visto, y que llegará a la plataforma este otoño.

Descrita como “‘Zodiac’ pero con IRPF” por su creador, tendrá de protagonistas a Carmen Machi como la inspectora de Hacienda, y a la mexicana Andrea Bayardo dando vida a la superestrella latina Celeste. Manolo Solo, Andrea Bayardo, Antonio Durán Morris, Aixa Villagrán, Clara Sans, Jesús Noguero y Marc Soler completan el reparto de la serie, dirigida por Elena Trapé (‘Els encantats’) con guiones de San José, Daniel Castro y Oriol Puig.

Por fin Movistar Plus+ ha mostrado las primeras imágenes de la serie, y si ya era uno de sus proyectos más esperados, ahora ha aumentado nuestras ganas de verla exponencialmente. «Ha sido fundamental contar como aliado con Movistar Plus+, quienes entraron en el proyecto desde que les presentamos la idea de la serie y con cuyo equipo estamos deseando comenzar a trabajar», dijo Diego San José sobre la implicación de la plataforma en la serie.

🎬 ¡Ya está aquí el teaser de #Celeste!



«Cuando Diego me llamó para decirme que había escrito algo pensando en mí, me emocioné muchísimo. Ha creado un personaje repleto de silencios y con mucho tomate, al que además rodea un casting fantástico. Cuando Diego me contó de qué iba la historia me partía de la risa, aunque hay que aclarar que no es una comedia«, ha explicado Carmem Machi sobre ‘Celeste’.

¿De qué va ‘Celeste’, la ficción de Movistar Plus+ inspirada en el caso Shakira?

Celeste es la gran estrella de la música latina. Sus canciones son un fenómeno mundial. Sus conciertos llenan estadios. Tiene su propio perfume, su propia marca de lencería y una melena kilométrica que promociona su propio champú. Pero esta serie no trata sobre ella. La verdadera protagonista de ‘Celeste’ es Sara Santano, una inspectora de Hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos. Eso es lo único que ha hecho desde que se sacó las oposiciones siendo una veinteañera hasta hoy que, después de más de treinta años entregados a la Agencia Tributaria, ha llegado el momento de prejubilarse.

O eso creía ella. Porque el último día recibe el encargo más importante de su carrera: demostrar que Celeste, la gran estrella latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos. Una misión de la que dependen veinte millones de euros para las arcas españolas. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para recorrer la de Celeste y demostrar que pasó aquí 184 días. La mitad del año más uno.

Y es que, sin haberse estrenado aún, ya es una de esas series en la que todos tenemos puesta la mirada. Es verdad que aún no tenemos fecha definitiva para disfrutar de ‘Celeste’, pero promete un intenso juego del gato y el ratón. En este caso, entre Hacienda y una artista millonaria. Y como hemos podido comprobar demasiadas veces en nuestro país, el de Shakira no es el único ejemplo de famoso que huye de sus responsabilidades con la declaración de impuestos. Ahí están los ejemplos, por ejemplo, de los futbolistas Cristiano Ronaldo o Leo Messi.

Todavía no se sabe el número definitivo de capítulos que tendrá la serie, y si mostrará más paralelismos con el caso Shakira más allá de su premisa. Pero tras haber visto la serie de ‘Vota Juan’, una mirada ácida y cínica sobre el mundo de la política, estamos seguros que no solo habrá crítica sobre esas personalidades que se creen por encima de todo, sino también de la Hacienda Pública, una institución polémica como pocas.