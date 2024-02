Xavier Sardá la lía en ‘TardeAR’ con el calificativo que usa para sentenciar a Shakira

Shakira vuelve a ser noticia después de que la cantante haya anunciado la publicación de su nuevo álbum que lleva por título «Las mujeres ya no lloran». Un asunto que ha llevado a que ‘TardeAR‘ preguntara este lunes a sus colaboradores si la cantante hace bien en seguir facturando con alusiones a su ruptura con Piqué o si en cambio ya cansa. Y Xavier Sardá era contundente.

«El negocio del despecho sigue dando dinero. Tras siete años que estaba sin publicar un disco, ahora Shakira va uno detrás de otro. Una nueva muestra de que la cantante ha sabido sacarle rédito económico a su ruptura con Piqué. ¿Pero después de darle tanto bombo estamos hablando de una mujer empoderada o de alguien que no sabe dejar el pasado atrás?», preguntaba Ana Rosa Quintana.

Tras hacer un repaso a todo lo que ha ganado con sus últimos temas en los que ha lanzado dardos a Gerard Piqué, a Clara Chía y a los que fueron sus suegros, Xavier Sardá no se contenía al expresar su crítica hacia Shakira. «Estoy completamente de acuerdo, es un disco rayado. Ya está bien, ¿no sabe tratar algún tema que no sea Piqué?«, soltaba el colaborador parafraseando la última frase que había dicho la voz en off del vídeo.

Mientras, Marina Rivers y Susana Díaz daban la cara por Shakira. «Toda la música es amor y desamor», defendía la influencer. «Ella no está rayada, está facturando», añadía por su parte Susana Díaz aplaudiendo a la colombiana por aprovechar unos cuernos y hacer su música.

«Mucho peor, me estás diciendo que no está resentida sino que es una pesetera. Si esto lo hace un tío le llaman machista impresentable«, espetaba Xavier Sardá ante sus compañeras. «No, el que le puso los cuernos fue él», le recordaba Susana Díaz al colaborador. «Y ella en lugar de avergonzarse está haciendo caja, pues ole ella», volvía a alabar la ex presidenta de Andalucía.

Por su parte, Alberto Sotillos también se sumaba a la defensa de Shakira. «Está representando la historia de muchas mujeres que están con algunos tipos que dan ganas de cantarle cuatro o cinco discos por lo que hacen o sea que bien», aseveraba. «No mezclemos temas de muchas mujeres que sufren malos tratos que no tienen nada que ver», soltaba Xavier Sardá metiéndose en un asunto que nadie había mencionado. «Pero también es una falta de respeto que te pongan los cuernos en tu propia casa», le espetaba Marina Rivers.

¿Pero y si te pasa eso cuanto tiempo vas a estar cantando canciones para siempre?», volvía a replicar Sardá. «Que cante lo que quiera y a ganar dinero», volvía a decirle Rivers. «Es que habláis las dos de dinero. ¿No sabéis que tienen hijos?», criticaba el colaborador.

«¿Entonces concluimos empoderada o pesada?», preguntaba Ana Rosa Quintana para zanjar el asunto. «Pesadísima«, soltaba Xavier Sardá sin pensárselo. «Empoderada, interesada y forrada», defendía Susana Díaz.