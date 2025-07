Amanda cae ante César en 'La Encrucijada': Avance próximos capítulos del jueves 17 de julio

Tras su gran estreno con doble emisión en miércoles y jueves, Antena 3 mantiene la estrategia de programación de la semana pasada, y solo ofrecerá 'La encrucijada' en la noche del jueves con dos nuevos capítulos. Así, la cadena de Atresmedia emitirá este jueves 17 de julio los episodios 7 y 8.

'La Encrucijada' consta de 60 capítulos y está protagonizada por Rodrigo Guirao y Ástrid Janer. El reparto lo completan Abel Folk, Isabel Serrano, Cristóbal Suárez, Candela Márquez, Paula Prendes, Antonio Velázquez, Silvia Marsó, Anna Silvetti, Samantha Siquieros o Ignacio Montes, Ángela Chica, Mauricio Abad, Saida Santana, Óscar de la Fuente, Raúl Sanz, Eduardo Velasco y David V. Muro.

En los anteriores episodios de 'La encrucijada', César Bravo continuó con su plan de venganza contra Octavio Oramas y para ello no dudó en acercarse a su hija Amanda. Pero poco a poco la complicidad entre ambos va creciendo hasta el punto de que quizás está empezando a enamorarse de ella lo que podría complicar su intención de acabar con su padre.

Precisamente, Amanda empezó a sospechar de que César ocultaba algo oscuro y descubría algo que hacía que aumentara aún más la desconfianza hacia el mexicano. Asimismo, Amanda se enteraba de que su padre había intentado boicotear su negocio de joyas pues el empresario no quería que su hija creciera profesionalmente de esa manera.

Por su parte, Patricia descubría que fue Álvaro el causante del incendio que casi acaba con la vida de Octavio y César y por ello no duda en chantajear a Álvaro a cambio de su silencio y él que no quiere que nada salga a la luz no duda en caer en las redes de Patricia haciéndole una serie de favores.

Definitivamente, Amanda daba un giro radical a su vida y al dejar su cargo en el Grupo Oramas, alejándose profesionalmente de la empresa familiar. Paralelamente, César y su séquito orquestaban un robo. Por último, Patricia encontraba la manera de que el ginecólogo se sumara al engaño, lo que le ayudaba a consumar su plan con Julia, para recurrir a ella como vientre de alquiler a espaldas de su marido, quien creía que está realmente embarazada.

Avance del capítulo 7 de 'La encrucijada'

Amanda lucha por no sucumbir a la atracción que siente por el forastero y por mantener a flote su relación. César, al darse cuenta de que la hija del patriarca le genera sentimientos encontrados, trata de mantenerse alejado de ella, pero el siguiente paso del plan los obligará a estar más cerca que nunca. Octavio, por su parte, mueve hilos para que su hija se replantee su decisión de abandonar la empresa.

David se interesa por el pasado familiar pero no encuentra ni una sola fotografía de sus abuelos. Mientras, Patricia cuida de Julia y el bebé, emocionada de que sus proyectos salgan adelante, sin sospechar que el secreto está a punto de ser descubierto.

Avance del capítulo 8 de 'La encrucijada'

El negocio de joyas de Amanda está a un paso de hacerse realidad, hasta que ella descubre el verdadero motivo de sus éxitos y se enfrenta a una dura decisión. César, gracias a una inocente casualidad, da con una nueva pista demasiado turbia, relacionada con la adolescencia de Mónica.

¿Conseguirán César y Amanda distanciarse para siempre y fingir que no están hechos el uno para el otro, o el vínculo que han forjado volverá a unirlos?

Mientras tanto, Patricia juega su partida con habilidad, pero un mensaje inesperado amenaza con dinamitar su castillo de naipes. Por su parte, Álvaro, atrapado entre la lealtad al patriarca Oramas y el amor por Amanda, cruza una línea sin retorno.