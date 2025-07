Carlos Sobera se queda sin palabras en ‘First Dates' con una soltera por el motivo real de su participación 

Sirey acudió a 'First Dates' este miércoles 16 de julio con una importante misión que dejaría a Carlos Sobera sin palabras nada más recibirla en la versión 'Summer Resort' de Telecinco. La colombiana comenzó sincerándose con el presentador sobre su demisexualidad, pero lo que pilló por sorpresa al anfitrión fue la confesión sobre su matrimonio y cómo esta velada marcaría un antes y un después en su pareja.

"Me encanta el cachondeo, bueno para eso me pagan. Soy stripper, lo que significa que trabajo haciendo sentir a las otras personas excitación", comenzó explicando la estudiante de artes escénicas de 29 años a modo de carta de presentación antes de reunirse con Carlos Sobera en el área de espera del restaurante.

Carlos Sobera no sabe cómo reaccionar ante la sorprendente confesión de Sirey en 'First Dates'

Fue precisamente cuando el conductor de 'First Dates' le preguntó sobre su historial amoroso más allá de su extensa formación en Colombia y en Cataluña cuando Sirey pilló completamente desprevenido al presentador. "Estoy casada, en una relación abierta", confesó la joven dejando al presentador algo descolocado. "¿Y por qué habéis decidido dar ese paso?", le preguntó rápidamente el anfitrión.

"Mi esposo quería abrirla y en el momento le dije que no, pero fuimos hablando, reflexionando... vi que era una necesidad de mi esposo y quería acompañarlo y ahora mola", explicó la colombiana, que también relató ante las cámaras del programa las principales dificultades que ha enfrentado en esta nueva etapa de su relación. "Lo que más gestiono ahora en la relación abierta es el tema de mis celos", desveló la estudiante.

"Mi esposo nunca ha tenido una relación en la que existiese la posesión, él no tiene inseguridades. En cambio yo he generado un montón que he tenido que gestionar, tengo que hablarlas y trabajarme más", continuó explicando la participante de 'First Dates', que a continuación pondría en contexto a Carlos Sobera sobre la importancia de esta cita.

"Estaba en shock porque pensaba que iba a ser un chico"

"Entonces hoy vas a culminar la apertura de la relación, y tu marido encantado", apuntó el presentador justo después de que Sirey explicase que esta sería la primera vez que iba a estar con alguien fuera de su pareja. Y cuando Sobera le preguntó por su preferencia entre chicos y chicas, la colombiana fue de lo más concisa.

Sirey y Verónica en 'First Dates'

"Me es irrelevante, a mi me gustan las personas, como soy demisexual a mi me gusta conectar. Me cuesta sentir una atracción sexual hacia una persona sin conocerla, tengo que ver si hay un feeling o si no hay", sentenció la estudiante antes de que su cita de 'First Dates' entrase por la puerta. Y para Verónica, de 21 años, descubrir que la stripper sería su acompañante de la noche fue toda una sorpresa

"Cuando llegué me quedé en shock porque pensaba que iba a ser un chico, pero quedé fascinada igualmente con su outfit", confesó la camarera de Valencia al principio de la noche. Sin embargo, las raíces colombianas de ambas no tardaron en unirlas durante la cena y poco a poco fueron descubriendo más de la otra. "Quiero experimentar, estoy abierta a todo", le explicó la joven a su cita.

"Me encantan las fiestas kinky y de intercambio de parejas"

"Tienes que salir conmigo, a mí me encanta ir a fiestas kinky o de intercambio de parejas, swingers. Yo soy stripper", le propuso Sirey sin pensarlo, para más tarde hacer una demostración en la sala del jacuzzi sobre sus dotes de pole dance, algo que terminó por fascinar a la soltera de 'First Dates'. "Quedé impresionada, me gustó mucho", confesó Verónica.

"Me he sentido muy bien, es una chica muy auténtica, risueña, tiene una muy buena energía, baila increíble... sí que me gustaría volver a verla en otro momento", explicó la estudiante de Barcelona antes de que ambas expresasen ante cámara la intención de seguir conociéndose fuera del programa de Telecinco. "Me gustaría conocer un poco más de tu entorno, más que todo experimentar", aseguró la camarera.