Antonio Naranjo se planta en Mediaset porque no va a tolerar lo ocurrido con Sarah Santaolalla: "No puedo quedarme quieto"

Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla han vuelto a tener un desencuentro a lo grande en 'En boca de todos'. Los dos están en las antípodas ideológicamente y sus choques con cualquier asunto son recurrentes. Este miércoles, 16 de julio, se ha producido uno de los más intensos a propósito de la actualidad en Torre-Pacheco.

"Aquí en España hay un problema de racismo. Lo que ha pasado estos días es lo que lleva pasando desde hace mucho tiempo. Hay una estructura completamente racista que ha intentado calar en nuestra sociedad y que ha calado", ha denunciado en un primer lugar la tertuliana.

"No es casualidad que un partido pida deportar a 8 millones de personas, que haga políticas racistas en cada comunicad en la que tiene el acceso a gobernar con la complicidad del PP y que, de repente, unos nazis se líen a golpes en Torre-Pacheco. No es casualidad. Nada es casualidad", ha proseguido Sarah Santaolalla.

Ante estas palabras, Antonio Naranjo se ha revuelto: "Lo que no es casualidad es que digáis estas tonterías para no hablar de las saunas y de la corrupción del PSOE. ¿Pero cómo se puede estar diciendo que España es un país racista, que el PP y Vox quieren deportar a 8 millones de personas y que el problema es que somos todos unos fachas?", ha explotado.

Antonio Naranjo, contra Santaolalla: "Yo no puedo estar delante, escuchar estas barbaridades y quedarme quieto"

Nacho Abad, por su parte, ha intentado apaciguar los ánimos pero Naranjo se ha mostrado desaforado. "No, es que no se puede decir de todo en televisión. Yo no puedo estar delante, escuchar estas barbaridades y quedarme quieto. No puedo, es que no puedo", ha sentenciado el periodista.

Acto seguido, Sarah Santaolalla se ha quejado de no poder hablar y ha cuestionado la labor de moderador del presentador: "¿Puedo hablar? Yo respeto. O aquí se moderan las cosas o estaré interrumpiendo cuando se me interrumpa a mí".

"Déjale terminar", ha pedido Nacho Abad a Antonio Naranjo. "Haz lo que quieras, pero ya habéis decidido, para proteger a Sánchez, decir esta tontería e incendiar más las calles. No hay nazis en España, todo el mundo lo repudia", le ha replicado el tertuliano a Sarah, a la que ha acusado de secundar una campaña para proteger a Sánchez a costa de desviar la atención con este asunto.

De hecho, casi en paralelo, Naranjo se ha lanzado a sus redes sociales para asegurar que no va a consentir que nadie llame "racista" a España cuando él esté presente. "Delante de mi, no se llama racista a mi país", ha aseverado en su cuenta oficial de la red social X.



Delante de mi, no se llama racista a mi país. https://t.co/M8S95t8e5G — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) July 16, 2025

"Entonces, la señora a la que habéis entrevistado, que ha tenido que ver cómo han pegado a sus hijos unos putos nazis de mierda, también sale a proteger a Pedro Sánchez, ¿no? Seguro que también sale a protegerle", ha respondido con tono irónico Sarah Santaolalla después de que Antonio Naranjo le dijera que con su discurso busca salvar la imagen del presidente del Gobierno.