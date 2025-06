Acaba de llegar a Movistar Plus+ la nueva serie española de Miren Ibarguren ideal para amantes del terror

'Los sin nombre' es la nueva serie original de Movistar Plus+ en colaboración con Filmax, cuyos seis episodios se estrenan del tirón este jueves 26 de junio. Estamos ante un thriller psicológico con toques sobrenaturales, adaptado de la novela homónima de Ramsey Campbell y desarrollado por Pau Freixas, creador de 'Todos mienten', junto al guionista Pol Cortecans, conocido por 'Citas'. De hecho, la ficción ha sido dirigida y producida por el propio Freixas, quien la describe como "un relato inquietante e hipnótico sobre la necesidad de creer en algo", una historia que explora la pérdida, el fanatismo y el dolor como motores de búsqueda y destrucción. Ya solo con eso, nos tiene ganados desde el principio.

El reparto está encabezado por Miren Ibarguren, que sorprende en un registro completamente alejado de la comedia habitual en títulos como 'Supernormal' o 'Arde Madrid'. Junto a ella, nos encontramos a Rodrigo de la Serna, recordado por su papel en 'La casa de papel' y 'Diarios de motocicleta'; y Milena Smit, recientemente vista en 'La chica de nieve 2'. Pero también tenemos a Ana Torrent, Susi Sánchez, Elvira Mínguez y Pablo Derqui. 'Los sin nombre' está ambientada en Cataluña y rodada en localizaciones de Barcelona, Girona y Tarragona. ¿Y de qué va? Su primera es lo más interesante: la trama gira en torno a Claudia, una madre que descubre que su hija desaparecida podría estar viva, y que para encontrarla debe adentrarse en los misterios de una secta marcada por lo paranormal.

"Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!". Con esas palabras se desata toda la trama, que consta de seis episodios y sí, promete ser uno de los estrenos más oscuros y ambiciosos de la temporada. 'Los sin nombre', la ópera prima de Jaume Balagueró, director de 'REC', cambió por completo el panorama del terror español. Instauró ese tipo de cine de terrores psicológicos con atmósfera opresiva. Ganó el Méliès d’Or 1999 a la mejor película fantástica europea y varios premios en el Festival de Sitges.

Y, aunque hoy sea una película bastante olvidada, merece la pena rescatar su posición en el panorama global de nuestro cine. La serie de Movistar Plus+ coge los elementos principales de la película y los potencia. Al final tiene mucho más tiempo para desarrollarse. Es decir, seis capítulos de cerca de una hora cada uno dan para bastante.

Y se agradece que no se trate la historia como una película alargada. Hay un sentido detrás de que se estructure como una miniserie, y lo que sale ganando no es la investigación o el misterio en sí, sino la construcción de personajes. Sobre todo el de la protagonista, Claudia, que tiene mucho más trasfondo, y cuya personalidad poliédrica es la que nos va a llevar de la mano por la trama. Pero no solo es gracias al propio personaje, sino a la brillante y arrolladora actuación de Miren Ibarguren. Dejando de lado su gran vis cómica, aquí nos muestra esta otra cara que toda gran actriz debe tener.

Ibarguren construye un personaje a través del cariño hacia su hija, sí, pero también a través de la fe y de la esperanza. Sus silencios y sus miradas muchas veces hacen más que unos diálogos a veces bien escritos, a veces demasiado literarios o cliché. Porque ‘Los sin nombre’ se mueve mucho entre esas dos vertientes. Es verdad que el primer capítulo, y el desenlace son los puntos álgidos de la serie. Sobre todo ese piloto que establece perfectamente las bases de lo que vamos a ver. Es decir, ambientación oscura y gris, personajes melancólicos, lluvia, misterio… y unos aires de misticismo que luego se van diluyendo a lo largo de la serie. Porque parece como su ‘Los sin nombre’ no quisiera ir más allá.

Claudia y su hija milagro.

Más tarde llegarán sectas e investigación policial. De hecho, hay momentos que nos recuerdan a ‘The empty man’, la obra de culto que podemos ver en Disney Plus aquí en España. Además, los capítulos se las arreglan para acabar siempre con un cliffhanger que nos haga tener ganas de seguir viendo la serie. Por esa parte, Pau Freixas consigue que el ritmo no decaiga demasiado, y mantenernos siempre enganchados. Además del uso de flashbacks (aunque algunos son bastante innecesarios) para comprender mejor a los personajes. Pero, si hay algo que destaca por encima de todo, el cuidado aspecto visual.

Se nota que se ha usado bien el presupuesto manejado por Movistar Plus+. Ya no solo en cuanto a los exteriores y a ciertos planos muy recurrentes en el cine de terror (ese plano aéreo del coche atravesando una carretera en medio de un bosque). Sino también en cuanto a la banda sonora, que corre a cargo del tres veces nominado a los Goya Arnau Bataller. Hay momentos brillantes como la escena en el metro de Barcelona, y hay que destacar que por fin en España se apueste por este tipo de series, algo que no es muy común. ¿Terror con gran presupuesto y en una plataforma? Tenemos pocos ejemplos. ‘Los sin nombre’ lo hace bien y lo lleva por buen camino la gran parte del tiempo, aunque deja unas cuantas lagunas en su guion.

Pero quitando algunos pequeños detalles, la serie de Movistar Plus+ funciona, engancha, y se puede ver en un fin de semana. Es verdad que no acaba de dejar mucho poso al final del visionado, pero es satisfactoria y nos tiene intrigados hasta el final.

De qué va 'Los sin nombre'

Claudia, una mujer que pierde a su hija Ángela de forma traumática, descubre, años después, justo cuando empieza a recuperarse del trauma, que puede que su hija aún siga con vida. "Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!". Esta es la frase estremecedora que Claudia escucha por teléfono y que le dará esperanzas. Claudia recurrirá entonces a Salazar, el inspector que llevó el caso tras la desaparición, y a Laura, la joven a la que Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tráfico. Juntos seguirán la pista de la pequeña a través de misteriosos lugares que esconden una verdad aterradora.