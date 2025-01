El mayor pelotazo de Netflix tras 'La Casa de Papel' con José Coronado llega a la plataforma con nuevos capítulos

Javier Castillo es uno de los autores españoles más vendidos de la actualidad. 'La chica de nieve' se convirtió en la novela más vendida del confinamiento (sí, aunque tratemos de olvidarlo, existió), y lleva ya más 2 millones y medio de ejemplares. Toda una auténtica proeza. Netflix compró los derechos y lanzó la adaptación a comienzos de 2023, y ahora dos años después nos llega su segunda temporada: 'La chica de nieve 2. El juego del alma', con Milena Smit y José Coronado al frente del reparto. La plataforma estrena de golpe los seis episodios este viernes 31 de enero, y se va a convertir en otro éxito asegurado.

La primera temporada arrasó y se colocó varias semanas en lo más alto de las series más vistas de habla no inglesa a nivel internacional en Netflix. La ficción española más vista desde el final de 'La casa de papel'. Y eso no está al alcance de cualquiera. En esta segunda temporada de 'La chica de nieve' Milena Smit vuelve a ser la protagonista absoluta dando vida a la periodista Miren Rojo. Su interpretación es mucho más convincente y visceral en esta nueva tanda de episodios, lo que mejora notablemente a su personaje.

Milena Smit es Miren Rojo en 'La chica de nieve 2. El juego del alma'.

La producción retoma la historia justo donde nos dejó la temporada anterior. Es decir, Miren ha escrito un libro sobre el caso de la chica desaparecida, Amaya. Y, tras una presentación y firma del libro junto a su mentor Eduardo, recibe un sobre con el mensaje: ¿Quieres jugar? y la foto de una chica secuestrada. Todo empieza desde ese momento, con Miren buscando descifrar un nuevo misterio. Pero nada será lo que parece, y la serie jugará con nosotros continuamente. A veces, incluso llevando el guión demasiado al extremo, con algunos giros imposibles y bastante poco verosímiles.

'La chica de nieve 2. El juego del alma' sigue el mismo patrón que su predecesora. No inventa nada nuevo, y repite muchos clichés que ya hemos visto en series similares. Un thriller de investigación periodística en el que todos parecen sospechosos. Aunque el villano principal se ve venir desde casi el primer momento. No acaba de esconder muy bien sus cartas. Pese a ello, sabe cómo mantener la tensión. Con bastante más ritmo que su primera temporada, estos seis episodios manejan mucho mejor la trama y la historia. Es verdad que, por momentos, el pasado de Miren entorpece un poco el hilo, pero todo acaba teniendo su porqué.

Si destacamos la interpretación de Milena Smit, tenemos que hacer lo mismo con Aixa Villagrán. Su inspectora Millán sigue siendo una pieza fundamental para que todo este entramado funcione. El acento no le baila tanto como en la anterior temporada, y ha encontrado mejor el pulso de su personaje. Se siente mucho más cómoda, y eso se nota en cada escena en la que aparece. José Coronado está, sí, pero desaprovechado. Su personaje no avanza y nos deja con muchas ganas de más, porque su trama podría haber sido mucho más interesante. Y, como nota negativa, tenemos a Miki Esparbé. No tanto por él, sino por su personaje.

Milena Smit y Aixa Villagrán, enfrentadas. / NETFLIX

En esta nueva tanda de episodios interpreta a Jaime, un nuevo periodista compañero de Miren. Los dos hacen un tándem de investigadores dispuestos a descubrir toda la verdad sobre el caso. El problema es que tienen cero química en pantalla. No funcionan. Sobre todo porque el personaje de Jaime es demasiado plano y poco construido. No tiene fuerza y eso lastra el conjunto total. Sobre todo en las escenas que comparte con Miren, o incluso en sus secuencias en solitario. Un fallo que acaba por dinamitar parte de ella historia.

Visualmente, eso sí, 'La chica de nieve' ha dado un salto hacia delante. Se aprovechan muy bien las localizaciones, y el trabajo de dirección de David Ulloa y Laura Alvea es brillante, salvo algunas decisiones un tanto extrañas. La serie nos lleva por el misterio con un guion fuerte, pero que se va deshilachando hacia el final, con un desenlace demasiado confuso por momentos. Hay una parte de la trama que también podría recordarnos a cierta película de Sandra Bullock y Ryan Gosling, pero mejor no la mencionamos para no hacer spoiler. Si queréis saber cuál es, ahí tendréis una pequeña pista.

El mensaje final de la serie se va diluyendo poco a poco según avanzan los episodios, y es una pena, porque podría haber tenido mucha más presencia. Todo lo que tiene que ver con cómo se puede controlar la voluntad de adolescentes de una forma tan sencilla acaba tratándose de manera bastante superficial. Y habría sido mucho más interesante profundizar algo más, y no llevarlo tanto al terreno de la propia Miren. Aunque se entiende que es la evolución del personaje, y que deja el terreno perfecto para la siguiente temporada, que adaptará el libro 'La chica de nieve: La grieta del silencio', el cierre de la trilogía.

Así es 'La chica de nieve 2. El juego del alma'

“¿Quieres jugar?” Esta pregunta escrita en un sobre que contiene una polaroid con una joven amordazada es el comienzo de un juego macabro, el Juego del Alma, en el que la periodista Miren Rojo apostará su vida y hasta su propia cordura. Tras los acontecimientos ocurridos en la primera temporada de 'La chica de nieve', Miren investiga esta vez un colegio elitista que parece estar en el centro de la desaparición y asesinato de dos jóvenes. Lo hará junto a Jaime, un periodista de investigación que llega al diario Sur huyendo de su pasado e intentando recuperar su reputación perdida. Misterios, secretos, mentiras y unos personajes tan llenos de heridas como la propia protagonista.