La nueva miniserie danesa de Netflix con 6 capítulos que ya es número 1 en España en sólo una semana

Netflix sigue apostando por ficción hecha en diferentes países. No todo va a venir de Estados Unidos o Reino Unido. Al final, el gigante de streaming ayuda a producir series y películas en todas partes del mundo. Es decir, tenemos producciones hechas en España, en Corea, en Italia... o en Dinamarca, donde son expertos en hacer thrillers y series de misterio, con ese aire noir que tanto nos gusta. Y es que esta semana pasada ha llegado una nueva propuesta que ya está arrasando en la plataforma de streaming. No solo en nuestro país sino en todo el mundo.

Estamos hablando de 'Los secretos que ocultamos', que cuenta tan solo con seis episodios y que desde su estreno el 15 de mayo se está convirtiendo en uno de los contenidos más vistos en España. La miniserie nos traslada a uno de los barrios más ricos de Dinamarca. Ahí descubriremos una desaparición y, la novedad de esta historia, es que no solo será la policía, sino su vecina y la 'au pair' de esta las que traten de encontrar a Ruby, la chica desaparecida.

Dirigida por Per Fly y creada por Ingeborg Topsøe, 'Los secretos que ocultamos' tiene un reparto repleto de nombres conocidos de la ficción danesa como Marie Bach Hansen, Danica Curcic, Excel Busano y Lars Ranthe. Y esta diferente propuesta está calando entre los suscriptores de Netflix. Los números nunca mienten:

10.300.000 visualizaciones

38.600.000 horas visualizadas

Número 1 en 28 países

Top10 en 82 países

Toda esta ficción tiene un aire a clásicos del país como 'The Killing' o 'El puente'. Su propuesta más sobria y sin artificios de ningún tipo es lo que consiguen hacerla tan atractiva. Además de la ambientación. Copenhaguen se convierte casi en un personaje más. La serie comienza con pausa, mostrándonos los momentos antes de la desaparición de Ruby. Y poco a poco irá construyendo un misterio perfecto para devorar de una sentada. Porque esta apuesta de Netflix no supera las cuatro horas de duración. Perfecta para una maratón.

Vemos también una lucha de clases y descubrimos cómo es la alta sociedad danesa, aunque no se centre en ellos la historia. Tiene buen ritmo, pero ojo, no a lo que estamos acostumbrados de otro tipo de thrillers. 'Los secretos que ocultamos' se toma su tiempo en construir el relato. Sobre todo la ambientación, pero también un guion que busca ir deshilvanando todo a su ritmo. Una serie que es perfecta para los que nos gustan los thrillers y los true crime, aunque no esté basada en hechos reales.

Así es 'Los secretos que ocultamos', el nuevo éxito de Netflix

Ruby, una joven ‘au pair’ filipina, desaparece en uno de los barrios más ricos de Dinamarca, al norte de Copenhague. Su vecina Cecilie está convencida de que le ha pasado algo y Angel, su propia ‘au pair’, empieza a investigar los rumores que circulan entre las numerosas ‘au pairs’ de la zona. Todo apunta a que se ha cometido un crimen. Sin embargo, la policía no da prioridad al caso de la extranjera desaparecida y Aicha, la nueva investigadora, necesita toda la ayuda posible de Cecilie y Angel. Poco a poco, las estructuras de poder y los privilegios van quedando al descubierto en las hermosas mansiones.