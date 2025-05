Todos los estrenos que llegan el mes de junio de 2025 a Netflix, Movistar+, Prime Video, MAX, Disney+ o Apple TV+

Junio llega cargado de estrenos potentes que harán que no te despegues del sofá, o del móvil si es que te lo llevas a la piscina o a la playa para entretenerte bajo el sol. Netflix, Prime Video o Movistar Plus+ quieren darnos entretenimiento del bueno, y es que llegan varias de las series más esperadas de 2025. Desde la temporada final de 'El juego del calamar', que promete llevar el fenómeno coreano a su clímax más brutal, hasta el regreso de 'The Bear', con más tensión en la cocina y nuevos conflictos personales. Y si te gustan las intrigas de época, ojo que también hay otro regreso: 'La edad dorada', la serie del creador de 'Downton Abbey', que vuelve con más luchas sociales en Nueva York.

El mes también marca la llegada de una nueva producción de Marvel, 'Ironheart', que pone el foco en Riri Williams, una joven inventora que toma el relevo tecnológico de Tony Stark. O del documental 'Super Sara', una docuserie española que reivindica el legado de Sara Montiel, mezclando archivo inédito, entrevistas y, por supuesto, mucho arte. Además, 'FUBAR' regresa con Arnold Schwarzenegger enfrentando nuevos desafíos familiares y profesionales, ahora acompañado por Carrie-Anne Moss. Y si queréis un poco el thriller psicológico, ojo a 'Los sin nombre', la serie de Pau Freixas inspirada en la película de Jaume Balagueró, con Miren Ibarguren al frente de una historia sobre sectas y fe.

Matices

Sinopsis: Narra la historia de seis pacientes que se reúnen en una apartada bodega para completar el tratamiento de un reconocido, excepcional y carismático psiquiatra, convertido en una eminencia en su campo gracias a su famoso método, que ha logrado un altísimo porcentaje de cura entre los pacientes más complejos y difíciles de reconducir. Tras una insólita cata ceremonial, sucederá un fatídico hecho que dará un giro inesperado a los acontecimientos. Un intuitivo teniente de la guardia civil se hará cargo del caso y descubrirá la verdad de los traumas de los pacientes.

La serie es una creación original de Javier Naya, Álex Meriweather y Sergio Cánovas, quien también la dirige y produce ejecutivamente junto a María García-Castrillón. Está producida por Secuoya Studios y Stellarmedia en asociación con SkyShowtime. Se presenta como un thriller psicológico que explora los rincones más oscuros de la mente humana, abordando temas como el trauma, la manipulación y la búsqueda de identidad. La serie promete mantener al espectador en constante tensión, con giros inesperados y una atmósfera opresiva que recuerda a las obras de Agatha Christie. Pero lo más interesante está en su reparto, porque está protagonizada por Maxi Iglesias y Elsa Pataky.

Fecha de estreno: 5 de junio

Plataforma: SkyShowtime

Tierra de mafiosos

Sinopsis: El poder está en juego cuando los Harrigans y los Stevensons, dos familias del crimen londinense enfrentadas, chocan en una batalla a vida o muerte que amenaza con derribar imperios y arruinar vidas. Atrapado en el fuego cruzado se encuentra Harry Da Souza, un "arreglador" callejero tan peligroso como apuesto, que sabe muy bien dónde están las lealtades cuando chocan fuerzas opuestas. Cuando el reino se enfrenta al reino, las líneas se cruzan y la única salvación es una garantía de vida o muerte: la familia por encima de todo.

Esta serie británica de crimen y drama promete ser uno de los estrenos más importantes del mes. La historia se centra en el conflicto entre dos poderosas familias criminales de Londres: los Harrigan y los Stevenson. Y, en medio de esta guerra, nos encontramos a Tom Hardy, que regresa al mundo televisivo después de la infravalorada 'Taboo'. La serie cuenta con un elenco estelar que incluye también a Pierce Brosnan como Conrad Harrigan y Helen Mirren como Maeve Harrigan. Y ojo, que los primeros episodios están dirigidos por Guy Ritchie. Así que no solo vamos a tener thriller y giros sorprendentes, sino que además nos meteremos de lleno en el mundo de las mafias y del crimen organizado.

Fecha de estreno: 9 de junio

Plataforma: SkyShowtime

FUBAR (Temporada 2)

Sinopsis: Un veterano agente de la CIA acepta una misión final antes de retirarse definitivamente, pero durante dicha misión descubre que su hija también trabaja encubierta para la CIA.

La segunda temporada de la comedia de Arnold Schwarzenegger llega por fin, coincidiendo con el fin de semana del Día del Padre en Estados Unidos. El actor austriaco regresa como Luke Brunner, un agente de la CIA que, tras descubrir que su hija Emma (Monica Barbaro) también es espía, se enfrenta a nuevas misiones y desafíos familiares. Esta temporada promete más acción, humor y sorpresas, incluyendo la incorporación de Carrie-Anne Moss como Greta Nelso, una espía alemana del pasado de Luke. Schwarzenegger contó en TUDUM: "Es más grande, es mejor. Hay más risas. Hay más de todo... incluyendo una leyenda más" .

A pesar de haber sido sometido a una cirugía para implantarle un marcapasos en marzo de 2024, Schwarzenegger aseguró que esto no afectaría el rodaje de la serie: "Mucha gente ha preguntado si mi marcapasos causará algún problema con la temporada 2. Absolutamente no".

Fecha de estreno: 12 de junio

Plataforma: Netflix

Super Sara

Sinopsis: Este documental ofrece un revelador retrato sin precedentes de la vida de Sara Montiel, una mujer que desafió las expectativas y los convencionalismos de su propia época, que abrió camino para las que vinieron detrás y disfrutó la vida hasta el último minuto.

Siempre será recordada por ser la primera española que triunfó en Hollywood, sus sonados romances y sus singulares apariciones televisivas. A través de cintas domésticas de su archivo familiar personal que nunca han visto la luz y elementos personales de la propia Sara, varios de sus familiares, amigos, compañeros y admiradores conforman un retrato poliédrico de la mujer más allá del mito.

A lo largo de los tres episodios descubriremos la historia menos conocida de uno de los iconos más internacionales del cine español, desde sus orígenes humildes en Campo de Criptana hasta su salto a Hollywood, donde se codeó con Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Alfred Hitchcock o Marilyn Monroe; desde el éxito sin precedentes con 'El último cuplé' hasta su reinvención en el teatro y la televisión. Entre los rostros conocidos que prestan testimonio en este retrato están Alaska, Bibiana Fernández, Chelo García-Cortés, Norma Duval, Loles León o Boris Izaguirre, artistas y amigos de Sara; José Bono, expresidente del Congreso y amigo de Sara; las drag Queens Supremme Deluxe, Sharonne y Samantha Ballentines; así como Pedro Villora, biógrafo oficial de Sara, entre otros.

Fecha de estreno: 13 de junio

Plataforma: Movistar Plus+

Ladrones: la tiara de Santa Águeda

Sinopsis: Amber (Silvia Alonso) es una de las más brillantes ladronas del mundo que, después de un robo fallido en Las Vegas, prepara su próximo golpe. Esta vez será en Isla Esperanza, un paradisiaco lugar perdido en mitad del Pacífico. Su objetivo es la Tiara de Santa Águeda, una joya valorada en 240 millones de dólares, que portará durante su boda la hija del magnate mexicano del petróleo Emilio Villegas (Asier Etxeandia). Para preparar el robo, Amber lleva tres años infiltrada en la familia Villegas como institutriz. Pero su milimétrico plan salta por los aires cuando aparece en la isla Rui (Álex González), un ladrón descarado y misterioso, con el que tuvo una complicada relación en Las Vegas durante un espectacular golpe.

Creada por Verónica Marzá, Pablo Roa y Fernando Sancristóbal, la serie consta de seis episodios dirigidos por Inma Torrente y Alejandro Bazzano. Rodada en localizaciones de República Dominicana, Málaga y Madrid, la serie promete combinar elementos de suspense, acción y romance en un entorno paradisíaco. Protagonizada por Silvia Alonso, Asier Etxeandía y Álex González, estamos ante una ficción de aventuras y robos al más puro estilo 'Uncharted' o 'Indiana Jones'. Disney Plus sigue apostando por la ficción española, y qué mejor que una serie así.

"Desde Disney+ España estamos orgullosos y satisfechos de dar un paso más en nuestra producción original y continuar con nuestro compromiso con ficciones de calidad que lleguen a todos los espectadores. 'Ladrones: la tiara de Santa Águeda', es una ambiciosa serie enmarcada en el género de robos que ofrece ingredientes de comedia romántica y de acción". Así define esta ficción Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original de Disney+ España.

Fecha de estreno: 13 de junio

Plataforma: Disney Plus

Olympo

Sinopsis: En el CAR Pirineos entrenan los mejores atletas del país como Amaia, la capitana de la selección nacional de natación artística, una chica autoexigente y que no se permite fallos. Pero cuando Núria, su mejor amiga y compañera de equipo, la supera por primera vez, Amaia se da cuenta de que algunos deportistas están mejorando su rendimiento de forma inexplicable... Tras años de poner su cuerpo al límite y sacrificar su vida por el deporte, se enfrentan al dilema: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?

Una de las series más esperadas del año. Ficción juvenil española made in Netflix, creada por Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, con dirección de Marçal Forès, Daniel Barone, el propio Abad y Ana Vázquez. Protagonizada por Clara Galle y María Romanillos, completan el reparto Nira Osahia, Agustín Della Corte, Nuno Gallego, Martí Cordero, Juan Perales, Andy Duato y Najwa Khliwa. Todo envuelto en un centro de alto rendimiento deportivo, donde nada es lo que parece... y todos sufrirán para dar la mejor versión de ellos mismos.

"Quiero experimentar otros personajes, de vivir otros experiencias, conocer a más gente y que la industria me vea en otras facetas. Probarlo todo y tirarme al barro. Estoy dispuesta", confesó en una entrevista para Vogue España. "Esta serie va a ser una barbaridad", dijo Nuno Gallego para GQ.

Fecha de estreno: 20 de junio

Plataforma: Netflix

La edad dorada (Temporada 3)

Sinopsis: La Edad Dorada estadounidense fue un período de inmensos cambios económicos y sociales, en el que se construyeron imperios, pero ninguna victoria se logró sin sacrificios. Tras la Guerra de la Ópera, la vieja guardia se debilita y los Russell se preparan para asumir su lugar a la cabeza de la sociedad. Bertha pone la mira en un premio que elevaría a la familia a alturas inimaginables, mientras que George lo arriesga todo en una táctica que podría revolucionar la industria ferroviaria, si no lo arruina primero.

Esta nueva entrega de la serie creada por Julian Fellowes constará de ocho episodios que explorarán las tensiones sociales y personales de la alta sociedad neoyorquina del siglo XIX. La trama abordará temas como el movimiento sufragista, los cambios económicos y las rivalidades familiares, centrándose en las consecuencias de la "Guerra de las Óperas" y el papel de la familia Russell en la consolidación de su posición en la élite social. Obviamente vuelven sus principales protagonistas, con Louisa Gummer, Christine Baranski, Carrie Coon o Cynthia Nixon. Aunque todavía está muy lejos del fandom y los guiones de 'Downton Abbey', la serie es una de las más aplaididas de los últimos años de HBO.

Fecha de estreno: 23 de junio

Plataforma: MAX

Ironheart

Sinopsis: sigue a Riri Williams, una genio inventora que crea su propia armadura de alta tecnología, inspirada en el legado de Iron Man, tras los eventos de "Black Panther: Wakanda Forever". En Chicago, su ciudad natal, Riri se enfrenta a una peligrosa amenaza y a un conflicto con Parker Robbins/The Hood, lo que la lleva a asumir el manto de Ironheart y a explorar los límites de la tecnología y la magia.

Llevamos desde 2022 esperando esta nueva serie de Marvel. En la D23 de ese año se anunció su rodaje e incluso se pudo ver un pequeño avance de lo que estaba por venir. Pero la serie de ‘Ironheart’ quedó atrapada en un limbo que ha durado ya tres años. Pudimos ver al personaje de Riri Williams por primera vez en 2022, en la película ‘Wakanda Forever’ y, desde entonces, deseamos ver más de ella. Porque al final, si el MCU sigue la senda de los cómics, va a ser un personaje vital en el futuro de Marvel, ya que forma parte de los Jóvenes Vengadores. La serie tendrá a Dominique Thorne como protagonista, y ojo, se enfrentará al diablo Mefisto, al que va a dar vida Sacha Baron Cohen. Serán solo seis episodios, pero tenemos claro que va a ser una serie importante en el futuro de Marvel.

Fecha de estreno: 25 de junio

Plataforma: Disney Plus

The Bear (Temporada 4)

Sinopsis: Esta temporada, la búsqueda de la excelencia no se limita únicamente mejorar, sino también a decidir a qué vale la pena aferrarse.

Jeremy Allen White regresa como Carmy, el chef más angustiado del mundo, en la nueva temporada de 'The Bear', después del traspiés de crítica de la temporada anterior. En esta nueva entrega, se tendrán que enfrentar a las consecuencias de una crítica mixta del Chicago Tribune que pone en riesgo el futuro del restaurante. Mientras tanto, Sydney (Ayo Edebiri) se debate entre quedarse en The Bear o aceptar una oferta en un restaurante de alta cocina. La temporada también marca el debut como guionistas de Edebiri y Lionel Boyce, quienes coescribieron un episodio. La filmación de esta temporada se realizó en paralelo con la tercera, completándose a principios de 2025.

En una entrevista con Extra TV, Jeremy Allen White describió la nueva temporada como centrada en "avanzar y cambiar", destacando la evolución de los personajes y la dinámica del restaurante. Y sí, volveremos a ver a Jamie Lee Curtis.

Fecha de estreno: 26 de junio

Plataforma: Disney Plus

Los sin nombre

Sinopsis: Claudia, una mujer que pierde a su hija Ángela de forma traumática, descubre, años después, justo cuando empieza a recuperarse del trauma, que puede que su hija aún siga con vida. "Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!". Esta es la frase estremecedora que Claudia escucha por teléfono y que le dará esperanzas. Claudia recurrirá entonces a Salazar, el inspector que llevó el caso tras la desaparición, y a Laura, la joven a la que Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tráfico. Juntos seguirán la pista de la pequeña a través de misteriosos lugares que esconden una verdad aterradora.

En 1999, nuestro director de terror favorito, Jaume Balagueró, debutó con 'Los sin nombre'. Luego llegaría 'REC' o 'Darkness', pero este primer acercamiento aél género le abrió las puertas del cine comercial. Ahora, casi treinta años después, llega una nueva adaptación en formato serie, creada por Pau Freixas y Pol Cortecans. Ambos proyectos se han basado en la novela homónima de Ramsey Campbell. Con de seis episodios, seguiremos la historia de Claudia, una ginecóloga a la que da vida Miren Ibarguren. Junto al inspector Salazar (Rodrigo de la Serna) y Laura (Milena Smit), una joven con un pasado ligado a Ángela, nos meteremos de lleno en una ficción de puro terror y misterio.

"Los sin nombre es un thriller con pequeños toques sobrenaturales y, aunque podríamos decir que plantea si los milagros existen, de lo que realmente habla la serie es de la necesidad de las personas de creer en algo", dijo su creador para la revista Camera & Light Magazine.

Fecha de estreno: 26 de junio

Plataforma: Movistar Plus+

El juego del calamar (Temporada 3)

Sinopsis: Aunque Gi-hun está en su punto más bajo, el juego no se detiene ante nadie. Así, Gi-hun se verá obligado a tomar decisiones importantes ante una desesperación abrumadora mientras él y los jugadores sobrevivientes se ven envueltos en juegos cada vez más letales que ponen a prueba la determinación de todos. Con cada ronda, sus decisiones llevan a consecuencias cada vez más graves. Mientras tanto, In-ho retoma su papel de líder para dar la bienvenida a los misteriosos VIP, y su hermano Jun-ho continúa su búsqueda de la esquiva isla sin saber que hay un traidor entre ellos. ¿Tomará Gi-hun las decisiones correctas o el líder finalmente le quebrará la moral?

La tercera y última temporada de la serie más famosa de Netflix llega este mes de junio, después de dejarnos con un cliffhanger de aúpa al final de la segunda. El creador Hwang Dong-hyuk ha revelado que esta entrega será la más intensa y brutal hasta ahora, introduciendo juegos diseñados para exponer "lo más bajo del ser humano". La trama continuará siguiendo a Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) en su intento por poner fin al juego, enfrentándose a nuevos desafíos y explorando la pérdida, la culpa y la lucha por preservar la humanidad en medio de una competencia feroz.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Dong-hyuk explicó que su objetivo es enfrentar a los personajes con desafíos que "saquen a flote las partes más oscuras de la naturaleza humana". Además, mencionó que un bebé, vinculado al personaje Kim Jun-hee, jugará un papel crucial en la historia, afectando el destino de todos los participantes en el juego.

Fecha de estreno: 27 de junio

Plataforma: Netflix

Smoke

Sinopsis: Cuenta la historia de una detective atormentada y un enigmático investigador de incendios provocados que siguen la pista de dos pirómanos en serie.

Una nueva serie de AppleTV+ que sigue apostando por hacer cosas diferentes. Crimen y suspense se dan la mano en 'Smoke', creada por Dennis Lehane, y basada en el aclamado pódcast Firebug de truth.media. Protagonizada por Taron Egerton como Dave Gudsen, un investigador de incendios, y Jurnee Smollett como la detective Michelle Calderone, la trama sigue a ambos personajes mientras colaboran para detener a dos pirómanos en serie que aterrorizan el noroeste del Pacífico. El elenco incluye a John Leguizamo, Greg Kinnear, Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, Anna Chlumsky y Adina Porter. Quizá la premisa recuerde un poco a ese clásico de los 90 protagonizado por Jeff Bridge, 'Volar por los aires', ¿no?

Fecha de estreno: 27 de junio

Plataforma: AppleTV+

Más estrenos mensuales: